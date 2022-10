Algarve Classic Festival 2022: Visita ao baú das recordações | AutoSport

Portugal voltou a receber um grande evento de automóveis de competição clássicos da Europa, desta vez no Autódromo Internacional do Algarve. O Algarve Classic Festival juntou quatro competições organizadas pelo Masters Historic Racing mais os três campeonatos de Portugal promovidos pela ANPAC e ainda uma prova da Historic Grand Prix Cars Association e a Formula Junior.

Foram seis as emocionantes corridas do pelotão internacional organizadas pelo Masters Historic Racing (Masters Gentlemen Drivers and Pre 66 Touring, Masters Sports Car Legends, Masters Endurance Legends e Masters Racing Legends) e seis vencedores diferentes que garantiram um grande entretenimento durante o Algarve Classic Festival do fim de semana passado, mais duas corridas do Filipe Nogueira Trophy da Formula Junior, duas provas do pelotão do Historic Grand Prix Cars Association (HGPCA) e ainda o pelotão do GT & Sports Car Cup, a série de corridas de ‘Sports Cars’ pré-63 e GT’s pré-66.

O sol marcou presença no Autódromo Internacional do Algarve e ajudou a transformar o fim de semana num grande sucesso, com pilotos e membros da equipa de todos os pelotões a contribuírem para a diversão.

Entre as competições organizadas pelo Masters Historic Racing, os carros de Fórmula 1 do pelotão do Masters Racing Legends foram “os cabeças de cartaz”, com os monolugares como o Williams FW07C, o McLaren MP4/1 ou o McLaren MP4/1 em pista no Algarve. Entre os carros do pelotão do Masters Endurance Legends, o Pescarolo LMP1 e o Peugeot 908 eram algumas das atrações. Marco Werner (Lotus 87B) e Mike Cantillon (Williams FW07C) venceram as duas corridas do Racing Legends, enquanto Kriton Lendoudis (Peugeot 908) e Christian Glaes (Pescarolo LMP1) triunfaram no Endurance Legends. Na corrida do Gentlemen Drivers and Pre 66 Touring, foi Andrew Haddon (Lotus Elan) que venceu e no Sports Car Legends foi a dupla Wolfe/Thomas (Lola T70 MK3B).

Na Fórmula Junior, Jeremy Timms (Chevron B15) venceu ambas as corridas do fim de semana, acontecendo o mesmo nas provas do HGPCA com Gans Michaels (Cooper T79).

Na única corrida do GT & Sports Car Cup, a dupla Haddon-Wolfe (Lotus Elan 26R) que saiu vencedora do Algarve.

O contingente da ANPAC não ficou atrás e voltou a dar-nos boas corridas entre os concorrentes do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends, Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos e Campeonato de Portugal de Velocidade 1300.

São fins de semana como estes que nos fazem recordar com nostalgia as máquinas que nos fizeram começar a gostar de corridas. É uma visita ao baú das recordações sempre muito especial.

FOTOS: NunOrganistA