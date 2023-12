Alfa Romeo T33: Nascido para vencer | AutoSport

Em 1967, a Autodelta concebeu uma versão para estrada do 33. O seu nome era Alfa Romeo 33 Stradale e era uma inversão de termos; na verdade, o habitual é uma marca construir uma versão desportiva de um modelo de estrada – o inverso é sempre uma exceção. E o 33 Stradale foi uma dessas exceções notáveis que apimentam a história do automobilismo. O modelo original viu a luz do dia a 12 de março de 1967. Tratava-se do Alfa Romeo Tipo 33 e tinha um motor central de 2 litros. Conduzido por Teodoro Zeccoli, venceu a sua prova de estreia, a rampa belga de Fléron.

Numa fantástica homenagem a esta lenda das pistas dos anos 60 do século passado, a Alfa Romeo desvendou, em agosto passado, aquele que será o último supercarro de combustão e também o seu primeiro carro elétrico: o novo Alfa Romeo 33 Stradale.



O motor V8 da versão de 1967 debitava 270 cv e o carro era construído com recurso a um chassis tubular. Porém, apesar da estreia vitoriosa, revelou-se pouco adaptado ao Mundial de Sport, tendo conseguido no 5º lugar nos 1000 Km. de Nurburgring, com Zeccoli e Roberto Bussinello, a sua melhor classificação. Em 1968, a Autodelta, subsidiária da casa de Arese, criou uma evolução, chamada 33/2. Nas 24 Horas do Nurburgring, venceu a classe, nada podendo fazer contra os Porsche 907, com motor 2.2. Pouco depois, a Alfa ofereceu ao modelo um motor 2.5 e, até ao final do ano, venceu sempre a classe respectiva.



O 33/3 apareceu no ano seguinte, com um motor de 400 cv e 2998cc, lutando contra os Porsche 908 e Ferrari 312P. Os resultados não foram animadores, até que em 1971 a Alfa enfim atingiu o sucesso. Com os motores de 5 litros banidos em 1972, o 33 passou a lutar pelas vitórias regularmente. Depois, a Alfa decidiu colocar no chassis um boxer de 12 cilindros, igual ao usado nos Brabham de F1. O TT 12 venceu em 1975 o Mundial de Marcas. Dois anos depois, o ciclo de vida do 33 terminou.