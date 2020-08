Alexander Sims deixa a BMW e vai para a Mahindra

Alexander Sims saiu da i Andretti Motorsport e vai rumar à Mahindra, também na Fórmula E. O piloto inglês estreou-se na competição com a marca alemã, mas após dois anos, ruma à indiana Mahindra, donde saiu Jérôme d’Ambrosio. Ainda não é conhecido o novo segundo piloto da equipa. O jogo das cadeiras musicais já começou há alguns dias, Pascal Wehrlein juntou-se a Andre Lotterer na Porsche, de onde saiu Neel Jani, Felipe Massa saiu da Venturi Racing, com o anúncio da sua saída a ser feito ainda antes do brasileiro sair do carro depois da última corrida do ano, ganha por Stoffel Vandoorne, e pela Mercedes, em Berlim.