AIA recebe Caterham Motorsport Iberia e CPK no fim de semana
O Autódromo Internacional do Algarve e o Kartódromo Internacional do Algarve recebem este fim de semana uma dose dupla de competição, com o Caterham Motorsport Iberia em pista nos dias 24 e 25 de abril e a segunda jornada do Campeonato de Portugal de Karting nos dias 25 e 26.
No Autódromo de Portimão, o Caterham Motorsport Iberia disputa várias corridas divididas pelas categorias 420R, 340R (com Ladies Cup) e SS600 Endurance, ao longo de dois dias. O acesso ao paddock tem o custo de 10 euros para todo o fim de semana. Já no Kartódromo, a segunda jornada do CPK 2026 — segundo o calendário da FPAK, que prevê cinco rondas ao longo da época — anima o asfalto com mangas de qualificação no sábado, seguidas de pré-finais e finais no domingo, com entrada gratuita para o público.
Horários
Caterham Motorsport Iberia — 24 de abril
- 16h50 — 420R
- 17h35 — 340R + Ladies Cup
Caterham Motorsport Iberia — 25 de abril
- 10h00 — 420R
- 10h40 — 340R + Ladies Cup
- 11h20 — SS600 Endurance
- 14h10 — 420R
- 14h50 — SS600 Endurance
- 16h40 — 340R + Ladies Cup
Campeonato de Portugal de Karting — 25 de abril
- 13h35 — 1.ª Mangas de Qualificação
- 15h15 — 2.ª Mangas de Qualificação
Campeonato de Portugal de Karting — 26 de abril
- 10h15 — Pré-Finais
- 12h50 — Finais
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