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AIA recebe Caterham Motorsport Iberia e CPK no fim de semana

Por a 21 Abril 2026 15:30

O Autódromo Internacional do Algarve e o Kartódromo Internacional do Algarve recebem este fim de semana uma dose dupla de competição, com o Caterham Motorsport Iberia em pista nos dias 24 e 25 de abril e a segunda jornada do Campeonato de Portugal de Karting nos dias 25 e 26.

No Autódromo de Portimão, o Caterham Motorsport Iberia disputa várias corridas divididas pelas categorias 420R, 340R (com Ladies Cup) e SS600 Endurance, ao longo de dois dias. O acesso ao paddock tem o custo de 10 euros para todo o fim de semana. Já no Kartódromo, a segunda jornada do CPK 2026 — segundo o calendário da FPAK, que prevê cinco rondas ao longo da época — anima o asfalto com mangas de qualificação no sábado, seguidas de pré-finais e finais no domingo, com entrada gratuita para o público.

Horários

Caterham Motorsport Iberia — 24 de abril

  • 16h50 — 420R
  • 17h35 — 340R + Ladies Cup

Caterham Motorsport Iberia — 25 de abril

  • 10h00 — 420R
  • 10h40 — 340R + Ladies Cup
  • 11h20 — SS600 Endurance
  • 14h10 — 420R
  • 14h50 — SS600 Endurance
  • 16h40 — 340R + Ladies Cup

Campeonato de Portugal de Karting — 25 de abril

  • 13h35 — 1.ª Mangas de Qualificação
  • 15h15 — 2.ª Mangas de Qualificação

Campeonato de Portugal de Karting — 26 de abril

  • 10h15 — Pré-Finais
  • 12h50 — Finais
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