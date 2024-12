AIA: Calendário de 2025 definido com recorde de provas

O Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, já tem o calendário de 2025 definido, com 23 provas confirmadas em duas e quatro rodas.

Entre os principais eventos destacam-se o Mundial de Superbike em março, a European Le Mans Series e o Algarve Classic Festival em outubro, e a penúltima ronda do Mundial de MotoGP em novembro. No Kartódromo Internacional do Algarve (KIA), haverá também cinco provas de campeonatos nacionais e internacionais, incluindo o Mundial CIK FIA no início de maio. Será mais um ano repleto de competições de alta velocidade para os fãs de desporto motorizado.

“Este será o ano em que mais competições internacionais teremos a realizar no nosso circuito e todas elas em época baixa. É para nós muito importante conseguirmos datas fora dos períodos de maior ocupação no Algarve assegurando desta forma não só um retorno mediático sobre a região mais efetivo, mas acima de tudo garantindo uma maior vitalidade económica para toda a região por força dos muitos visitantes que cada prova assegura seja público ou elementos das equipas, pois na maioria dos casos as estruturas dos campeonatos fixam-se na região durante pelo menos uma semana dinamizando toda a atividade hoteleira da região com a sua presença.’ Afirma Jaime Costa, administrador do Autódromo Internacional do Algarve.

Com bilhetes já à venda para as provas dos mundiais Superbike e MotoGP o Autódromo Internacional do Algarve continua assim a ser palco das maiores competições do desporto motorizado assegurando igualmente a visita de muitos forasteiros ao Algarve mesmo fora do habitual período estival.

Calendário Autódromo Internacional do Algarve

Janeiro

18 a 19 – Porsche Sprint Challenge

23 a 26 – Gedlich Winter Series

30 de Janeiro a 2 de Fevereiro – Gedlich Winter Series 6H

Fevereiro

14 a 16 – 6 Horas Gulf Racing

21 a 23 – F4 Espanha Winter Series

Março

28 a 30 – Mundial Superbike

Abril

4 a 6 – Algarve Iberian Racing Festival

10 a 12 – Porsche Sprint Challenge Suiça

24 a 27 – GT Open

Maio

29 de Maio a 1 de Junho – Ultimate Cup

Junho

6 a 8 – F4 Espanha

Julho

18 a 20 Julho – CNV Moto

Setembro

5 a 7 – Lamera Cup

Outubro

10 a 12 – Fun Cup

13 a 19 – European Le Mans Series

23 a 26 – Algarve Classic Festival

Novembro

7 a 9 – MotoGP

Calendário Kartódromo Internacional do Algarve28 de Fevereiro a 2 de Março – Champions of the Future Academy

22 e 23 de Março – Campeonato Nacional Rotax

12 e 13 de Abril – Campeonato de Portugal de Karting

23 a 26 de Abril – Champions of the Future

1 a 4 de Maio – Mundial CIK FIA