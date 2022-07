AIA/Algarve Summer Party: Triunfos de Pedro Alves e Manuel Fernandes na 1ª corrida da KIA GT Cup | AutoSport

Não teve grande história a primeira corrida da KIA GT Cup já que nos Ceed, os quatro primeiros, Pedro Alves, Pedro Pinto, Francisco Carvalho e Pompeu Simões, terminaram precisamente nas mesmas posições em que passaram a linha de meta pela primeira vez. A primeira volta alterou algumas posições face à qualificação, Pedro alves manteve-se na frente mas Francisco Carvalho caiu para terceiro, Vasco Oliveira caiu para quinto e Pompeu Simões subiu para quarto. A partir daí, Pedro Alves, Pedro Pinto, Francisco Carvalho e Pompeu Simões mantiveram essas posições até ao fim com a luta a dar-se apenas pelo segundo lugar. Pedro Alves foi-se distanciando terminando a corrida com 10 segundos de avanço para Pedro Pinto que manteve uma acirrada luta com Francisco Carvalho terminando quase colados. Pompeu Simões terminou 14 segundos mais atrás.

Nos Picanto, as coisas não foram diferentes com o triunfo a ir para Manuel Fernandes, que terminou cinco segundos na frente de Manuel Alves, com Rafael Antunes 14 segundos mais atrás.