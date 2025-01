AIA: 6h de Portimão no próximo fim de semana

O Autódromo Internacional do Algarve encerra janeiro e abre fevereiro com ação intensa nos dias 1 e 2, com uma corrida de seis horas promovida pela Gedlich, estreando um novo formato no calendário.

A prova inclui classes para GT3, GT2 e GT4, além de modelos da Porsche, Lamborghini e Ferrari, prometendo uma grelha diversificada e competitiva. Um desafio distinto para as equipas da Winter Series e que irá certamente animar o derradeiro fim-de-semana de janeiro no Autódromo Internacional do Algarve.

HORÁRIO

SÁBADO 1 de Fevereiro

11h40 – Fórmula Winter Series Corrida 1

15h30 – Fórmula Winter Series Corrida 2

DOMINGO 2 de Fevereiro

09h15 – Fórmula Winter Series Corrida 3

11h30 – 6 Horas de Portimão