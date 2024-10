Afonso Azevedo: 14 anos e já ao volante de um GT

Afonso Azevedo, jovem piloto português de 14 anos, participou na Ginetta Junior Scholarship no Circuito de Blyton Park, Inglaterra. Após apenas três anos de experiência no karting, ele teve a oportunidade de pilotar um GT britânico pela primeira vez. O evento, que reuniu 70 jovens pilotos de várias partes do Reino Unido e outros países, incluiu testes físicos, comunicação com a imprensa e experiências de condução em pista. Afonso mostrou grande potencial, destacando-se como um talento promissor no automobilismo.

Apesar da juventude – em Portugal só é permitido competir nas pistas de velocidade aos 16 anos –, Afonso Azevedo demonstrou o seu potencial e acumulou uma experiência valiosa, que vai utilizar para perseguir o sonho de ser piloto profissional.

Numa altura em que está a dar nas vistas na categoria Júnior do Karting nacional, Afonso Azevedo vai agora concentrar-se na preparação da emblemática Taça de Portugal de Karting, a disputar no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão, a 23 e 24 de novembro.

“Tivemos esta possibilidade de levar o Afonso à Ginetta Junior Scholarship, um programa fantástico que a Ginetta organiza todos os anos e onde o vencedor garante a época seguinte do Ginetta Junior Championship, toda paga pela marca”, explicou João Azevedo, pai do promissor piloto português. “O Afonso nunca tinha conduzido um carro de corrida, mas mostrou um à-vontade e segurança que surpreenderam, tendo inclusive recebido elogios por parte de um representante de uma das equipas que nos abordou. Agora vamos virar agulhas e preparar a Taça de Portugal de Karting”, referiu João Azevedo.