Afinal ainda não há campeões no Open de Velocidade

Afinal, Pedro Marreiros e Paulo Pinheiro ainda não são campeões no Open de Portugal de Velocidade by Michelin na categoria de GT.

A organização enganou-se a fazer as contas, esqueceu-se que a última prova ale pontuação e meia e isso leva a que as contas ainda não estejam fechadas. Eis o comunicado na íntegra: “O Open de Portugal de Velocidade by Michelin, afinal, ainda não tem as contas fechadas no que aos títulos de 2020 diz respeito. Infelizmente, um lamentável erro na leitura do regulamento particular da competição – que assumimos por completo! – fez com que, nas contas finais após as três corridas realizadas no Algarve Race Meeting ’20, fosse proclamada como campeã a dupla Pedro Marreiros e Paulo Pinheiro.

Ora, isso não corresponde à verdade dos factos, pois no dito regulamento está uma cláusula, pouco habitual é verdade, que majora os pontos distribuídos no Estoril Racing Festival com o fator de multiplicação 1.5. Assim sendo, ao invés de distribuir os habituais 80 pontos (20+20+40), a última corridas da temporada vai entregar 120 pontos. Olhando para a classificação do campeonato e perante esta majoração dos pontos, torna-se impossível celebrar vencedores a uma jornada do fim da competição.

O ano de 2020 tem sido palco de grandes contrariedades e inesperados acontecimentos. Infelizmente, o que sucedeu no Algarve Race Meeting ’20 prova isso de forma clara e da parte da organização e promoção da competição, resta o sentido pedido de desculpas pelo erro.

Por outro lado, descoberto este erro grosseiro, restabelecida a verdade dos factos e a verdade desportiva, podemos olhar para a situação de duas formas: copo meio cheio ou meio vazio.

Não desvalorizando e reconhecendo plenamente o erro cometido, preferimos, ao contrário de outros, olhar para o copo meio cheio.

Ou seja, com o sucedido, o Estoril Racing Festival ganhou nova emoção porque será o palco privilegiado para a decisão dos títulos do Open de Portugal de Velocidade by Michelin. Serão três corridas (duas em formato Sprint e uma em formato Endurance) para decidir quem vão ser os campeões de 2020 do Open de Portugal de Velocidade by Michelin.