Acura divulga primeiras imagens do novo protótipo de Filipe Albuquerque no IMSA | AutoSport

A Acura Motorsports lançou hoje as primeiras imagens do novo LMDh, o Acura ARX-06 LMDh que irá correr na categoria GTP do SportsCar Championship do IMSA a partir de 2023.

O design do Acura ARX-06 [Acura Racing eXperimental, geração 6] foi projetado pelo Acura Design Studio em Los Angeles, Califórnia, em conjunto com a Honda Performance Development (HPD), o braço desportivo da Acura Motorsports e Honda Racing na América do Norte, e o fornecedor de chassis ORECA.

“O processo que utilizamos na criação do design exterior do Acura ARX-06 é exatamente o mesmo que o da criação de um novo veículo de passageiros Acura”, disse Dave Marek, Diretor Criativo Executivo da Acura. “Os mesmos designers de classe mundial que lideram o design de carros de produção da Acura criaram esboços iniciais, depois reduziram-nos a vários designs potenciais. A seguir criámos um modelo à escala, fizemos testes de modelos de aviões e de túneis de vento, e trouxemos a HPD e as nossas equipas parceiras para o feedback”, disse Marek. “O design continuou a ser aperfeiçoado ao longo de todo o processo de teste e avaliação, até que chegámos a um tratamento final que cumpriu os nossos objetivos de desempenho, mantendo ao mesmo tempo as indicações de estilo da Acura. Tem sido um processo excitante”.

O Acura ARX-06 será o mais recente de uma linha de protótipos de resistência a ser lançada pela marca desde 1991. Com base no chassis ORECA LMDh, o ARX-06 apresentará carroçaria específica da Acura, assim como a aerodinâmica e motor de combustão interna.

A Acura continuará as suas parcerias com as equipas cliente Wayne Taylor Racing (WTR), equipa de Filipe Albuquerque no IMSA, e Meyer Shank Racing que terão à sua disposição o ARX-06.

Recordamos que Filipe Albuquerque confirmou ao AutoSport que continuará na WTR com o novo LMDh.

“Cada equipa quando assina contrato com os pilotos para 2022 automaticamente está a assinar com o piloto para a nova era dos LMDh. Basta olhar para a Penske, que vai fazer o WEC com o Dane Cameron e o Felipe Nasr e que são pilotos com contrato para o próximo ano e nesta fase estão a ganhar rotinas com a equipa para estarem preparados para o próximo ano. Não faz sentido mudar de pilotos de 2022 para 2023. Portanto, posso dizer que em 2023 estarei com a Acura e com a Wayne Taylor Racing no novo LMDh a competir no IMSA. Para já o programa é apenas no IMSA e a seu tempo daremos mais pormenores. “

Acura Teases New ARX-06 Prototype Acura Teases New ARX-06 Prototype