ACO confirma nova geração de LMP2 para 2028: foico na segurança, custos e… Le Mans

O Automobile Club de l’Ouest (ACO) confirmou o lançamento de uma nova geração de protótipos LMP2 para 2028, com introdução prevista em todos os campeonatos sob tutela ACO/LMEM, incluindo as 24 Horas de Le Mans.

A categoria manterá níveis de performance semelhantes aos atuais, mas terá um desenho modernizado, uma célula de sobrevivência melhorada e um compromisso assumido com o controlo de custos, preservando dessa forma o seu papel central na pirâmide do endurance.

A nova regulamentação prevê um peso-alvo de 950 quilogramas, motor V6 turbo de 420 kW fornecido pela Gibson Technology, dois construtores de chassis — Ligier Automotive e Oreca — e continuidade da Goodyear como fornecedora exclusiva de pneus. As características aerodinâmicas permanecerão próximas das atuais, com ajustes simples para responder às exigências específicas de Le Mans.

Evolução sem ruptura

Com mais de 200 carros LMP2 construídos ao longo dos anos, a categoria consolidou-se como uma das bases do endurance moderno, equilibrando desempenho elevado, acessibilidade para pilotos ‘gentleman drivers’ e competitividade sustentada. A geração actualmente em uso, introduzida em 2017, atingiu já um ponto de maturidade técnica, levando o ACO a avançar para um novo ciclo regulamentar a partir de 2028.

A opção escolhida não representa uma ruptura conceptual, mas antes uma evolução controlada. O objectivo passa por tornar os carros mais atuais do ponto de vista estético e estrutural, sem afastar a classe daquilo que a tornou relevante no panorama internacional: custos relativamente controlados, grelhas robustas e uma plataforma credível para equipas privadas.

Segurança e contenção financeira

Entre os pilares da nova geração destaca-se o reforço da segurança, em particular através de uma célula de sobrevivência melhorada. Em paralelo, a ACO sublinha que os aumentos de custos serão limitados e cuidadosamente geridos, numa tentativa de proteger a sustentabilidade da categoria numa fase de transformação mais ampla do endurance: “Temos orgulho em confirmar o próximo capítulo da LMP2”, afirmou Pierre Fillon, presidente do ACO. “Com esta geração de 2028, estamos a construir sobre um sucesso comprovado, ao mesmo tempo que preparamos o futuro — reforçando a segurança, preservando a performance e o prazer de condução, e assegurando o controlo de custos para os nossos concorrentes”.

Lugar garantido no ecossistema

O anúncio serve também para afastar dúvidas sobre o peso da LMP2 no futuro das corridas de resistência. O ACO confirmou que a categoria continuará a dispor de lugares garantidos na grelha das 24 Horas de Le Mans, bem como presença assegurada no ELMS e no ALMS, reforçando a sua importância estrutural no ecossistema do endurance.

Num contexto em que o topo da modalidade se torna cada vez mais complexo e tecnologicamente exigente, a nova LMP2 surge, assim, como uma peça de estabilidade. Menos uma revolução do que uma reafirmação: a de que o endurance continua a precisar de uma base sólida, competitiva e financeiramente viável para sustentar o seu crescimento a longo prazo.