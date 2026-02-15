Acidente violento marca 12 Horas de Bathurst, forte polémica com a direção de corrida

Ralf Aron, líder da corrida até então, protagonizou um violento embate nas 12 Horas de Bathurst deste domingo, após um reinício do Safety Car que gerou compreensiva fúria entre os pilotos.

O incidente, de longe o mais grave que se viu em algum tempo neste tipo de corridas, levou à primeira bandeira vermelha em oito anos na prova de resistência australiana.

O Mercedes-AMG Team GMR, com Maxime Martin, Maro Engel e Mikael Grenier, venceu a prova, mas o tema principal no paddock foi o enorme caos gerado pela gestão da prova.

É quase incompreensível o tempo que estiveram dois carros parados a bloquear a estrada e como tudo termina com um embate de um pelotão que chega ali a fundo…

Incidente principal: colisão em Forrest’s Elbow

O acidente começou quando o Porsche #79 da Tsunami RT, pilotado por Johannes Zelger, fez um pião antes de Forrest’s Elbow, após danos sofridos em McPhillamy Park. O carro danificado juntou o pelotão atrás, com Damien Hamilton, no Aston Martin #14, a parar com Kai Allen sem espaço para manobra.

No reinício após o grave acidente de James Golding, Ralf Aron, no Mercedes #77, chegou a alta velocidade sem aviso, colidindo violentamente com o Porsche que estava perpendicular ao sentido da pista. A frente do Mercedes incendiou-se imediatamente, forçando Luca Stolz e Maro Engel a desviarem-se. Ambos os pilotos saíram ilesos, mas com Ralf Aron visivelmente abalado.

Reações dos pilotos à gestão da prova

Dean Fiore criticou: “Foi perigoso. Íamos a fundo e havia carros a 50-60 km/h nessa zona estreita.” Kai Allen chamou-lhe “situação muito estranha”, temendo ser atropelado pelos líderes. Marcel Zalloua falou em “loucura”, com bandeiras amarelas e verdes confusas. Luca Stolz admitiu sorte ao reduzir velocidade, enquanto Jordan Pepper elogiou o engenheiro que gritou “para!” pelo rádio.

Damien Hamilton descreveu o momento como “muito apertado”, optando por parar e recuar. Christopher Haase notou a impossibilidade de ver o Porsche na curva cega. Veja os vídeos no final do texto.

Antecedente: acidente de James Golding

Antes, James Golding, no Audi R8 da Team BRM, saiu de pista em Reid Park, embatendo no muro exterior e incendiando-se. O piloto caminhou sozinho para o centro médico. Marc Rosser, dono do carro, confirmou danos irreparáveis, prevendo impactos no resto da temporada. O Audi já tinha sofrido um toque anterior com Mark Rosser em McPhillamy Park, recuperando 39 voltas atrás.

Consequências e contexto da corrida

A bandeira vermelha parou a prova com quatro horas por disputar, a primeira desde 2018. A organização enfrenta agora forte escrutínio pelo atraso nas duplas bandeiras amarelas e também por sinalização muito confusa no reinício, agravada por falhas de comunicação ‘pit-to-car’.

A vitória da Mercedes-AMG destaca-se num dia de drama, mas a segurança domina as discussões. Pilotos como Jaxon Evans referiram o pânico nos rádios, sublinhando a sorte geral por tudo ter terminado sem consequências físicas de maior para ninguém…

GruppeM Mercedes-AMG vence

A GruppeM Racing conquistou a vitória na Meguiar’s Bathurst 12 Hour, prova de abertura do Intercontinental GT Challenge, num dia marcado por acidentes graves, nove períodos de Safety Car e uma bandeira vermelha de quase uma hora. Maxime Martin, Maro Engel e Mikael Grenier bateram o Porsche #86 da High Class Racing por 1,037 segundos.

Com 40 minutos para acabar, o BMW M4 GT3 EVO #32 da Team WRT, líder com Kelvin van der Linde, tocou no Mercedes-AMG #75 da 75 Express ao reiniciar após colisão entre Jayden Ojeda e Chaz Mostert. Van der Linde caiu para o oitavo lugar com danos e recebeu bandeira preta, entregando a dianteira a Martin, então terceiro. Jules Gounon desceu ao sétimo lugar.

O ponto alto do caos ocorreu, como referido anteriormente, quando Ralf Aron, no Mercedes-AMG #77 da Craft-Bamboo Racing, embateu violentamente no Porsche #79 da Tsunami RT, parado em Forrest’s Elbow.

A colisão gerou detritos e fogo, parando a prova com três horas e 40 minutos por cumprir — primeira bandeira vermelha desde 2018. Aron saiu sozinho do carro, a ‘gatinhar’ no asfalto, mas foi hospitalizado em Orange, estando em estado estável, aparentemente sem nada de grave.

Houve também outros incidentes, como o de um canguru atingir o Ford Mustang GT3 #HRT logo na terceira volta, danificando vários carros. O Corvette #2 da JMR abandonou por falha mecânica.

Pódio: Porsche #86 (2º), BMW #46 WRT com Valentino Rossi (3º). Audi #55 MPC foi quarto; BMW #KRC quinto na Bronze. Na Pro-Am venceu o Mercedes-AMG #45 RAM. McLaren GT4 #42 terminou 26º.