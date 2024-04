Acidente fatal no paddock de Barcelona nos preparativos para o ELMS e Le Mans Cup

Numa situação devastadora, Gerhard Freundorfer, chefe de equipa da Proton Huber Competition, perdeu a vida num acidente enquanto se procediam aos preparativos para a ronda do European Le Mans Series e do Le Mans Cup no circuito de Barcelona-Catalunha. O incidente ocorreu com o camião da equipa no paddock das competições que arrancam este fim de semana.

Durante a preparação para a ronda de Barcelona no paddock da Michelin Le Mans Cup, Freundorfer esteve envolvido num acidente fatal com o camião da sua equipa durante as atividades de preparação desta manhã. Apesar da rápida atenção da equipa médica do circuito, o responsável da Proton Huber Competition acabou por sucumbir aos ferimentos, segundo o comunicado da organização do ELMS.

Reagindo a este trágico acontecimento, Frédéric Lequien, diretor executivo da Le Mans Endurance Management “em nome de toda a família do endurance” quis “apresentar as nossas mais profundas condolências à família de Gerhard Freundorfer, especialmente à sua esposa Karola, e à equipa Proton Huber Competition. Este é um dia muito triste para a família da resistência”.

Também Pierre Fillon, Presidente do Automobile Club de l’Ouest (ACO),quis prestas as “condolências de todos no ACO à família e amigos de Gerhard”. A equipa alemã resultou da colaboração entre a Proton Competition e a Huber Racing, uma das mais antigas equipas de monomarca da Porsche, que apresentava o Porsche 911 GT3 R para os pilotos Joerg Dreisow e Manuel Lauck na classe GT3 da Le Mans Cup de 2024.

A organização da série não revelou pormenores adicionais sobre o incidente.