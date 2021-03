Abertura do Campeonato de Portugal de Velocidade muda de data e junta-se à F1

O Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV adiou por uma semana a primeira prova que tinha prevista no seu calendário de modo a ‘juntar-se’ à agora confirmada F1, contribuindo para o programa de corridas do Grande Prémio Heineken de Portugal de F1, que se realiza no fim de semana de 30 de abril e 2 de maio.

Recorde-se que de acordo com a Prime Promotion, promotora da competição, esta regressa em 2021 com novos moldes. Passa a denominar-se Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV – prevendo-se por isso transmissões televisivas das corridas naquele canal. A competição terá 12 corridas, mas apenas em quatro jornadas. Cada jornada tripla terá duas sessões de Treinos Livres com 20 minutos cada; Duas sessões de Treinos Cronometrados com 15 minutos cada; Duas corridas em formato “Sprint” com 20 minutos cada uma e, finalmente, uma corrida com formato “Endurance” com 45 minutos.

Serão admitidos no Campeonato de Portugal de Velocidade três categorias de veículos: TCR (caixa DSG ou sequencial), GT4 e GT Cup. Na primeira, serão admitidos carros produzidos até 2021. Na segunda categoria são autorizados carros até 2019. A terceira categoria admite apenas carros produzidos até 2018.

Calendário Provisório:

2 de maio: AIA/F1/GT Open

25/27 de Junho: Circuito de Vila Real

10/11 de Julho: Circuito Estoril ou 18/19 de Setembro: CER – Valencia

23/24 de Outubro: European Le Mans Series