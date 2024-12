Abbi Pulling: Finalmente, agora sim, campeã da F1 Academy

Campeã na semana passada, desafiada pelo destino, campeã outra vez, finalmente: a vitória foi apenas adiada.

A britânica Abbi Pulling, de 21 anos, ‘reconquistou’ o título da F1 Academy ao garantir as três pole positions na última ronda em Abu Dhabi.

Após celebrar o campeonato no Qatar, a decisão de adicionar uma terceira corrida em Yas Marina, devido ao cancelamento de uma corrida em Lusail, adiou a confirmação do título. Com 84 pontos ainda em jogo, a vantagem de 83 pontos de Pulling sobre Doriane Pin (Mercedes) não era suficiente para garantir a vitória antecipada.

No entanto, com as três poles, Pulling assegurou o título pela segunda vez numa semana, tornando-se bicampeã na série só para mulheres, onde cada vitória vale 25 pontos, além de bonificações por pole e volta mais rápida.

“É bom ouvir essas palavras”, disse Pulling ao ser declarada campeã. Como prémio, ela receberá uma temporada financiada no Campeonato GB3, série britânica de monolugares.

“Foi um ano mais difícil do que parece. No início, não tinha outra escolha senão vencer. Enfrentei dificuldades financeiras no passado, mas saber que o próximo ano está garantido, deixa-me muito feliz”, concluiu.