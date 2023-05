A1GP pode renascer com Marcin Budkowski ao leme do projeto desportivo | AutoSport

Criada em 2005 pelo xeique Maktoum Hasher Maktoum Al Maktoum, a A1GP foi uma competição de monolugares que reuniu nações a discutirem o triunfo em pista. O projeto pode estar de regresso às pistas depois de ter terminado de forma abrupta por razões financeiras na temporada 2009-2010.

A Sky News avança hoje que Keith Mills, empresário britânico e vice-presidente do comité organizador dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, lidera um grupo de interessados em fazer renascer a A1GP.

O projeto está pensado para 20 equipas, cada uma representando uma nação, com monolugares que seriam um pouco mais lentos do que os atuais Fórmula 1, usando biocombustíveis.

Quem vai liderar a vertente desportiva do projeto será Marcin Budkowski, antigo diretor executivo da equipa Alpine na Fórmula 1 em 2021, tendo passado ainda por Ferrari, McLaren e e ter sido diretor na FIA. A publicação francesa AUTOHebdo diz ter confirmado a informação avançada pela Sky.

Avançam ambas as publicações que o objetivo do regresso da A1GP não é competir com a Fórmula 1, mas criar um campeonato com 12 corridas começando em dezembro e terminando em julho.

Portugal teve pilotos na A1GP como por exemplo Filipe Albuquerque, que venceu uma corrida e alcançou o terceiro lugar na classificação na temporada 2008-09, João Urbano, Álvaro Parente e César Campaniço. Na altura, a FPAK criou ainda o programa A1GP Portugal Junior Team com os pilotos Gonçalo Araújo, Bruno Serra, Frederico Duarte, Armando Parente e António Félix da Costa.