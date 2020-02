8 de Março: Circuito do Estoril de portas abertas para a velocidade nacional

No âmbito de um acordo estabelecido ente a FPAK e o Circuito do Estoril, no próximo dia 8 de março, o circuito vai estar disponível, de forma gratuita, para todos os licenciados da velocidade testarem as suas máquinas. Uma iniciativa inédita a custo zero para os participantes.

O início da temporada está prestes a arrancar e esta é uma boa oportunidade para dar início a um ano que se quer dos melhores para velocidade nacional.

Assim, entre as 9h e as 18h todos os pilotos com Licença FPAK válida e viatura possuidora de Passaporte Técnico podem inscrever-se junto do Motor Clube do Estoril, organizador da iniciativa até ao dia 3 março 2020 para o [email protected]

O número máximo de carros em pista em simultâneo serão de 30. Serão realizadas sessões de 30 minutos cada, com 10 minutos de intervalo. Mediante o número de inscrições será estabelecido o horário definitivo. Segundo a FPAK, todas as questões de segurança estarão salvaguardadas.

Em simultâneo decorrerão uma série de ações de formação teórica e prática para Comissários de Pista e Comissários Desportivos.

Terá ainda lugar o primeiro encontro de Mulheres no Automobilismo num dia especial, o Dia da Mulher.

Programa:

Dia 7 março

Formação Teórica/Prática para Comissários de Circuitos

Dia 8 março