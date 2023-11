70º Grande Prémio de Macau: a grande festa asiática | AutoSport

Realiza-se este fim de semana a primeira parte do 70º Grande Prémio de Macau, evento que terá lugar de 11 a 12 e de 16 a 19 de novembro. Apesar de já não ter o fulgor de outros tempos, o Grande Prémio de Macau continua a ser um evento importante no calendário dos desportos motorizados mundiais.

Este ano, o programa de corridas para o Circuito da Guia divide-se entre a primeira semana, dias 11 e 12 de novembro com a Corrida de Macau de Fórmula 4; a TCR Asia Challenge, a Taça GT – Corrida da Grande Baía (GT3), a Taça GT – Corrida da Grande Baía (GT4) e a Macau Roadsport Challenge, com a segunda semana de eventos, de 16 a 19 de novembro, a ter seis competições: o Grande Prémio de Macau de Fórmula 3 -Taça do Mundo de F3 da FIA; a Taça de Macau GT – Taça do Mundo de GT da FIA, a Corrida da Guia Macau – Kumho TCR World Tour Event of Macau, o Grande Prémio de Motos de Macau – 55ª Edição, a Taça de Carros de Turismo de Macau – Campeonato de Carros de Turismo da China e o Desafio do 70º Aniversário do Grande Prémio de Macau.

63rd Macau Grand Prix



O Grande Prémio de Macau de Fórmula 3 – Taça do Mundo de F3 da FIA conta com uma lista de inscritos com jovens estrelas do mundo das categorias juniores do automobilismo, por exemplo, Richard Verschoor, dos Países Baixos, vencedor da corrida em 2019, regressa à categoria vindo do Campeonato de F2 da FIA para defender o seu título.

Na Taça GT de Macau – Taça do Mundo de GT da FIA, a liderar o grupo de pilotos que procuram a sua primeira vitória na Taça GT Macau está o piloto de fábrica francês da Mercedes, Jules Gounon, que venceu as últimas três 12 Horas de Bathurst de forma consecutiva e que é também o actual vencedor das 24 Horas de Daytona e bicampeão das 24 Horas de Spa.

Na Corrida da Guia Macau – Kumho TCR World Tour Event of Macau, quatro pilotos que já estiveram no topo do pódio da Corrida da Guia Macau estão entre as estrelas que participam na edição deste ano da corrida.

Na 55ª edição do Grande Prémio de Motos de Macau, a oposição mais dura de Michael Rutter, por nove vezes campeão, deverá vir do seu companheiro de equipa da FHO Racing e três vezes vencedor de Macau, Peter Hickman.

O primeiro fim de semana do 70º Grande Prémio de Macau arranca com cinco corridas para concorrentes internacionais, regionais e locais. Na Corrida de Macau de Fórmula 4, jovens pilotos a partir dos 15 anos de idade competem em monolugares idênticos Tatuus F4 GEN2 de 1,4 cc e 160 cv, que dispõem do mais recente equipamento de segurança da FIA, incluindo a proteção do condutor com halo e o banco extraível. Os pilotos são oriundos de todo o mundo, e o alinhamento inclui o vencedor por duas vezes do Grande Prémio de Macau de Fórmula 4, Charles Leong Hon Chio, de Macau.

Este ano, a Taça GT Grande Baía incluirá duas corridas separadas para carros GT3 e GT4. Incluídos no alinhamento de GT3 estão Darryl O’Young, duas vezes vencedor da Taça GT Macau, Ling Kang, vencedor da classe GT3 Silver do Fanatec GT World Challenge Asia, e Kevin Tse e Liu Lic Ka, de Macau. Inscritos para a corrida de GT4 estão o vencedor da corrida de 2022, Liang Jia Tong, o segundo classificado, Luo Kai Luo, e os pilotos de Macau Leong Ian Veng, Ip Un Hou, Lao Kim Hou, Chan Chi Hou e Wong Wai Hong. Entre as marcas representadas nas duas corridas estão a Aston Martin, Audi, BMW, Ginetta, KTM, Lamborghini, Lotus, McLaren, Mercedes, Porsche e Toyota.

O TCR Asia Challenge vai ser um encontro emocionante entre os melhores pilotos e equipas de carros de turismo da Grande China.

As inscrições na Macau Roadsport Challenge estão reservadas exclusivamente para os modelos Subaru BRZ e Toyota GR86, criando condições equitativas a partir das quais os pilotos podem mostrar as suas capacidades.

A acompanhar as corridas principais de 16 a 19 de Novembro, há mais duas corridas para manter a adrenalina ao longo do programa de quatro dias. A Taça de Carros de Turismo de Macau é, desde há muito, uma das provas favoritas do programa anual e, este ano, é também a última ronda do prestigiado Campeonato da China de Carros de Turismo (CTCC).

A impressionante lista de inscritos inclui dois pilotos de Macau, com o vencedor do Grande Prémio de Macau de Fórmula 3 de 2000, André Couto, inscrito na equipa Macpro Racing Team da Honda, e o vencedor da Corrida da Guia Macau do ano passado, Filipe Souza, a correr num Audi da Champ Motorsport.

Fuso horário em Macau (GMT+8), são mais 8 horas que em Portugal continental e Madeira

PROGRAMA – CLIQUE AQUI

LISTAS DE INSCRITOS – CLIQUE AQUI