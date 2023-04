7 Horas de Zolder marcou estreia do C1 Eurocup | AutoSport

Estreia em Zolder deixou as equipas portuguesas rendidas ao calendário internacional do C1 Eurocup 2023, que integra uma grelha com 61 carros e 177 pilotos. As equipas portuguesas Tzi Designs Racing Team, na classe PRO e B. Primus – CRC Motorsport em AM venceram as suas classes nas 7H de Zolder, a primeira prova do calendário de 2023 deste troféu.

Organizado pela Motor Sponsor o C1 Eurocup arrancou na Bélgica com a prova de 7 Horas de Zolder, que marcou a estreia do calendário internacional da competição e que centrou todas as atenções, num evento em que o troféu integrou uma fantástica grelha de 61 carros, com 177 pilotos na luta pela vitória e um total de 8 nacionalidades presentes: Portugal; Alemanha; Bélgica; França; Itália; Países Baixos; Reino Unido; Suíça.

Os treinos cronometrados arrancaram no sábado, num duelo em que a Lumio Studios, a militar pela primeira vez no troféu, começou da melhor forma, ao colocar o C1 nº 424 no topo da tabela de tempos da classe PRO. Um feito igualado na classe AM pelo C1 nº 438 da também estreante B. Primus – CRC Motorsport. No domingo estava reservado o verdadeiro desafio do fim de semana, com pilotos e equipas a terem pela frente uma exigente corrida de 7H ao cronómetro no histórico traçado belga. Em pista, uma grelha de 61 carros formava uma emblemática moldura que adensava a expectativa da emoção. Um espetáculo a que o sinal verde deu início.



Em prova, as equipas nacionais levaram ao limite os seus C1 que corresponderam sempre da melhor forma, numa jornada em que a Tzi Designs Racing Team e a Lumio Studios alternaram na liderança da classe PRO. No final, a vitória acabaria por sorrir ao C1 nº 433 da Tzi Designs Racing Team, representada em pista por António Ferreira, João Oliveira, João Moreira, Tiago Mesquita e Tiago Carvalho, com o C1 nº 424 da Lumio Studios, de Ricardo Coroado, Gonçalo Correia e Eduardo Leitão, a ocupar a segunda posição, num pódio fechado pelo C1 nº 418 de Luka Tavares, Ginho Rodrigues, Carlos Barbosa e Rodrigo Taveira.



Um triunfo em que António Ferreira, da Tzi Designs Racing Team, enalteceu: “Para nós foi um fim de semana fantástico, em que realizámos uma corrida de aprendizagem e sempre em crescendo. Melhor seria impossível, nesta que foi a nossa primeira internacionalização e primeira vinda à Bélgica, onde estivemos numa pista completamente nova e num circuito histórico. Foi sem dúvida uma excelente aposta termos feito o esforço para vir aqui, uma deslocação que em termos de custos se revelou muito semelhante a uma ida a Portimão. Estamos muito satisfeitos mesmo.”



Um evento em que o triunfo na classe AM foi alcançado pela B. Primus – CRC Motorsport, equipa formada por João Viegas, Hugo Antão e Hélder Assunção que se apresentou ao volante do C1 Nº 438.



No final, João Viegas salientou: “Queremos agradecer aos nossos patrocinadores, que nos permitiram estar aqui, e à Motor Sponsor, pela iniciativa audaz de trazer o automobilismo nacional para fora de portas. Foi uma experiência muito divertida, e apesar de alguma inexperiência da nossa parte, pois somos uma equipa ainda júnior, não tivemos nenhum problema. De destacar também a atitude irrepreensível e o total empenho da RP Motorsport, a quem agradecemos todo o trabalho. Agora vamos estar nas 3H+3H Estoril e esperamos ter ainda mais equipas portugueses quando voltarmos à Bélgica, para as 24H de Spa-Francorchamps, uma prova a que não se pode faltar, pois tem um ambiente que é único a todos os níveis.”

Finda a primeira jornada da C1 Eurocup 2023, Ricardo Leitão, gestor operacional da Motor Sponsor e responsável pela relação com Pilotos e Equipas, sublinhou: “Ver a felicidade de pilotos e equipas com a presença nas 7H de Zolder e a oportunidade de terem a sua primeira experiência internacional são a melhor recompensa que podíamos ter com a aposta no calendário internacional. A melhor época de sempre da C1 Eurocup está assim oficialmente lançada, num calendário que vai voltar à Bélgica em outubro, para as 24H de Spa-Francorchamps, uma prova em que esperamos ter uma comitiva portuguesa ainda maior”, referiu, destacando: “As atenções centram-se agora no Circuito do Estoril, que recebe a próxima prova da C1 Eurocup, as 3H+3H Estoril, dias 27 e 28 de maio. Vemo-nos lá.”