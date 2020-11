67º Grande Prémio de Macau: Um ano muito diferente

O espectáculo de três dias repletos de ação do 67º Grande Prémio de Macau já arrancou, quase só com piloto locais. O icónico Circuito da Guia de 6,2 km é este fim de semana palco de muita ação. Grande Prémio de Macau de F4, Taça GT Macau, Corrida da Guia Macau e Taça GT Corrida da Grande Baía, constituem o programa de festas.

O Grande Prémio de Macau de Fórmula 4 terá 17 pilotos em ação, com a lista de inscritos a incluir predominantemente pilotos que disputaram o Campeonato Chinês de F4. Os pilotos a bater serão muito provavelmente os concorrentes locais Charles Leong Hon Chio e Andy Chang Wing Chung. Leong foi o campeão do Campeonato Asiático de Fórmula Renault em 2017, e participou no Grande Prémio de Macau de Fórmula 3 em 2018 e 2019. Chang participou por três vezes no Grande Prémio de Fórmula 3 entre 2014 e 2016.

Em 2020, o Campeonato Chinês de F4 foi composto por dois eventos, cada um de quatro corridas, no Circuito Internacional de Zhuhai. Leong e Chang juntaram-se à grelha de partida no segundo desses eventos com a Smart Life Racing Team e Chengdu Tianfu International Circuit Team, respectivamente. Leong somou três vitórias em Zhuhai, enquanto que Chang, na sua estreia num carro de F4, obteve uma vitória.

Todos os olhos também vão estar no companheiro de equipa de Leong na Smart Life, He Zi Jian. Foi o segundo classificado em 2019 na F4 chinesa e, com duas vitórias obtidas no decorrer desta temporada, está na corrida para conquistar o campeonato de 2020, na primeira das duas corridas de Macau. Tal resultado deixará He Zi Jian livre para atacar a vitória, na final de domingo, sem que tenha a pressão da luta pelo título.

Hong Shi Jie está actualmente em segundo na tabela de pontos, com um triunfo em 2020, e será uma ameaça ao serviço da Asia Racing Team, que também alinha com Yu Song Tao. Li Si Cheng tem consistentemente terminado no pódio com a LEO Team, equipa que terá James Wong no carro gémeo em Macau.

Outros homens do pódio no campeonato de 2020 são Lo Kwan Kit (Pointer Racing) e o par da BlackArts Racing formado por Zhu Yuan Jie e pelo ex-piloto dos campeonatos da F3 da e EuroFormula Open, Ling Kang. Todos estarão atentos a Shang Zong Yi, que pode surpreender, e que se juntará a Jing Ze Feng na KRC Team. Shang venceu por quatro ocasiões nas temporadas de 2018 e 2019, incluindo uma vitória no circuito citadino de Wuhan, mas ainda não competiu em qualquer prova da F4 chinesa esta época.

O pelotão é completo por Liu Yang, Zeng Yu Cheng (CHAMP Motorsport), Wei Chao Yin (GRID Motorsport), Hon Ying Fu (Henmax Motorsport) e Zheng Hui.

Taça GT Macau

As corridas modernas de GT regressam às suas raízes este ano no Circuito da Guia, com a Taça GT Macau. Um pelotão de pilotos locais, que inclui talentos do Campeonato da China de GT e do Ásia-Pacifico GT, foi reunido para participar na 13ª edição desta montra anual de carros de GT.

Os 25 carros serão divididos em duas classes, com as máquinas da classe GT4 a juntarem-se este ano pela primeira vez aos GT3s. Seis diferentes construtores estão representados: Audi, BMW, Lamborghini, Lotus, McLaren e Mercedes.

Um dos favoritos à partida na corrida deste ano é o vencedor da primeira Taça GT Macau, Darryl O’Young. Após ter ficado de fora da corrida no ano passado, o piloto da RAE de Hong Kong irá regressar no mesmo Mercedes-AMG GT3 que Raffaele Marciello conduziu à vitória na corrida de 2019, e que agora será preparado pela Craft-Bamboo Racing de O’Young.

Caso O’Young consiga somar mais um sucesso àquele de 2008, irá ser o quarto múltiplo vencedor da Taça GT e apenas o segundo piloto a vencer com duas marcas diferentes de carros, já que o seu primeiro triunfo aconteceu ao volante de um Porsche.

Para conseguir tal feito, terá que superar uma dura concorrência de alguns pilotos bem conhecidos da Audi, incluindo o conceituado piloto de Hong Kong Marchy Lee Ying-Kin. O campeão da Taça Audi R8 LMS em 2012 irá correr em Macau com um R8 LMS GT3 da Audi Sport Asia Team X Works. O piloto da Audi Sport Asia, Chen Weian, é outro potencial candidato a andar na frente, com o piloto da Audi Sport Asia Team TSRT a visitar pela segunda vez a Macau, após a sua estreia no Circuito da Guia o ano passado.

Cinco pilotos da RAEM estão inscritos na corrida principal de GT este ano: Alex Liu Lic Ka, que se junta a O’Young na Craft-Bamboo Racing num igual Mercedes-AMG GT3, Billy Lo que conduz um Audi R8 LMS GT3, Leong Iok Choi, que está num 570S GT4, o único McLaren inscrito, Lai Chi Hou que está ao volante de um BMW M4 GT4, e Lio Kin Chong que inscreve um Lotus Exige S.

Corrida da Guia Macau

Um grande pelotão, que apresenta modelos de oito marcas, está preparado para batalhar naquela que promete ser uma diferente, mas não menos dramática Corrida da Guia Macau de 2020. A corrida, que este ano é primariamente aberta a pilotos asiáticos de TCR e que irá acolher a prova final da temporada das TCR China Series, está programada para ser uma notável prova de 33 carros.

Em destaque entre os participantes que não pertencem a qualquer campeonato na Corrida da Guia Macau está o piloto britânico Rob Huff, que procura a sua 10ª vitória em Macau. Huff – que realizou à chegada a quarentena de duas semanas antes da semana da prova como parte das rigorosas medidas de prevenção do novo coronavírus – venceu a Corrida da Guia Macau pela última vez em 2017, e obteve pole-positions nas qualificações por três ocasiões em quatro tentativas, ao volante de um Volkswagen Golf GTI, durante as visitas da FIA WTCR em 2018 e 2019.

Em 2020, o recém-coroado campeão do STCC TCR Escandinavo corre com um MG 6 XPOWER TCR. Huff irá envergar o nº10 na sua procura por uma vitória recorde. Huff terá ainda que guiar o carro pela primeira vez, mas foi escolhido pela equipa MG XPOWER na sua candidatura à vitória da Corrida da Guia Macau.

Embora o título de equipas das TCR China Series já esteja selado, a competição ainda está quente no que respeita à classificação de pilotos – com o piloto de Macau Rodolfo Ávila, que marcou a primeira vitória do carro neste campeonato no início deste ano, a oito pontos do topo antes da jornada dupla final no Circuito da Guia. Além de ter o apoio de Huff, Ávila também terá o bicampeão de carros de turismo da China, Zhang Zhen Dong, ele próprio um vencedor de uma corrida do TCR China este ano. No caminho de Ávila está o vencedor de corridas no Campeonato do Mundo de Carros de Turismo da FIA (WTCC) e da WTCR, Ma Qing Hua, que actualmente lidera os pontos das TCR China Series.

A conduzir pela Teamwork Motorsport, Ma venceu na primeira prova do ano – dando ao Lynk & Co 03 TCR o primeiro triunfo fora da FIA WTCR – e somou ainda mais três vitórias. A experiente equipa de carros de turismo Teamwork Motorsport viu o seu alinhamento de pilotos reforçado com o vencedor da Taça de Carros de Turismo de Macau de 2018, Sunny Wong, num Lynk & Co – um carro carro que tem um passado de vitórias na Corrida da Guia Macau de 2019.

Filipe de Souza, um veterano com 24 participações em corridas do WTCC, está de regresso à Corrida da Guia Macau, após no ano passado ter alinhado na Taça de Carros de Turismo de Macau FOOD4U, na qual terminou em terceiro. Irá conduzir um Audi da T.A Motorsport, um dos doze RS 3 LMS do pelotão.

Outro habitual da corrida do FIA WTCC em Macau, Eurico de Jesus, também está inscrito. Irá pilotar um Honda Civic Type R FK8 TCR da MACPRO Racing Team. As marcas Volkswagen (4 carros), a Cupra (2), e a Alfa Romeo (1) também estarão presentes na corrida.

Taça GT – Corrida da Grande Baía

Vinte e um participantes das RAE de Macau e de Hong Kong e Taipé Chinês vão alinhar na edição deste ano da Taça GT – Corrida da Grande Baía. Quatro diferentes marcas estão representadas, com carros da Ginetta, KTM, Lotus e Mercedes.

Lei Kit Meng, quarto classificado na corrida do ano passado, regressa no seu Ginetta G55, como parte de uma equipa de quatro carros de Macau e pertencentes à equipa RPM Racing Team. A seu lado estão Dicky Cheung e Lui Man Kit, ambos em Ginettas, e Mak Ka Lok, num Lotus Exige. A Z- Challenger Racing With PRP vem com quatro carros, sendo todos pilotos de Hong Kong, com Senna Sin, Mok Tsz Wang, Mok Tsz Nok e Carson Tang, todos a conduzirem Lotus Elises. Do Taipé Chinês vem Lee Yen Han, no Ginetta da Parkview Motor, e Chang Chien Shang, no KTM da MP Racing.

Taça de Carros de Turismo de Macau

A sempre popular Taça de Macau de Carros de Turismo conta este ano com doze inscrições na classe 1950cc e Acima, e onze na classe 1600cc Turbo, com ambas as categorias, uma vez mais, a competirem em pista ao mesmo tempo, estando sete construtores representados: Chevrolet, Ford, Mini, Mitsubishi, Nissan, Peugeot e Subaru.

Liderando a classe 1950cc e Acima está o piloto de Macau Leong Ian Veng, segundo na classe no ano passado e quarto na classificação geral, no seu Mitsubishi EVO9 da Son Veng Racing. A juntar-se à equipa estão Jerónimo Badaraco e Chan Weng Tong, terceiro na classe 1600cc Turbo no ano passado, sendo que ambos conduzirão Chevrolet Cruzes.