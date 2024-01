6 Horas de Abu Dhabi: P21 Motorsport sobe ao pódio | AutoSport

Pelo terceiro ano consecutivo, a P21 Motorsport teve um desempenho muito positivo, nas 6 Horas de Abu Dhabi, culminando com a conquista do terceiro lugar na classe GTX por parte de José Monroy, Big George e Rui Miritta, aos comandos do Porsche 911 GT3 Cup, depois de uma prova em que aliou a rapidez à consistência. A participação da equipa de Cascais naquela prova de resistência na capital dos Emirados Árabes Unidos englobou um segundo Porsche 911 GT3 Cup, entregue a Kika Queiroz, Alexandre Fonseca e Rúben Costa, todos eles estreantes no Yas Marina Circuit. Apesar de um início de prova prometedor, este último trio acabaria por ser forçado a desistir, na sequência do “toque” de um adversário.

“A corrida foi bastante intensa, com mais de quatro dezenas de carros em pista, o que constituiu, segundo adiantou a Creventic, um recorde de inscritos. Conseguimos, apesar de todas as cautelas, imprimir um bom ritmo desde o início e a recompensa do bom trabalho desenvolvido traduziu-se no terceiro lugar da nossa classe, o que levou, pelo segundo ano consecutivo, a P21 a subir ao pódio. Parabéns à equipa e a todos os elementos da P21. Agradeço, também, a confiança que os pilotos depositaram na P21 para esta desafio que se saldou num bom início de época para todos os envolvidos”, adiantou o piloto e manager da P21 Motorsport, José Monroy.

Rui Miritta, que nesta sua segunda experiência nas 6 Horas de Abu Dhabi repetiu a subida ao pódio alcançada em 2023, comentava, radiante:

“Foi uma prova dura, muito dura mesmo, devido ao calor, principalmente quando tínhamos que rodar a 60 km/hora. Quanto a mim, a divisão de carros na nossa classe [GTX] estava muito mal ordenada, pois andámos a competir com adversários muito mais rápidos, mas os portugueses não são de desistir e a prova disso está no resultado que conquistámos”.

Estreante no Yas Marina Circuit aos comandos do Porsche 911 GT3 Cup da P 21 Motorsport, Alexandre Fonseca não esquecerá tão cedo esta participação, como confessaria no final:

“Tenho que agradecer ao José Monroy e à P21 Motorsport a experiência única de competir nesta prova. Foi alucinante e maravilhoso correr numa pista mítica com um envolvimento fantástico. Será, certamente, para repetir, porque é marcante a todos os níveis. Parabéns a todos e especialmente à equipa da P21 que alcançou o terceiro lugar na classe GTX. Acima de tudo, é uma experiência que recomendo a quem gosta do desporto automóvel”.

O veterano Big George adorou esta jornada na capital dos Emirados Árabes Unidos concluída com um saboroso pódio:

“Tratou-se de uma experiência fantástica, com a equipa da P21 Motorsport ao mais alto nível, desde a direção aos mecânicos e todo o ‘staff’. Reparámos desde o início que estávamos a medir forças com adversários detentores de carros mais potentes que o nosso, mas graças ao traquejo do José Monroy e do Rui Miritta conseguimos gerir bem o ritmo e acabamos por conseguir um excelente terceiro lugar, o que nos permitiu subir ao pódio. Obrigado a todos e, quem sabe, talvez… até para o ano”.

Kika Queiroz, único piloto feminino da Porsche Sprint Challenge Ibérica, adorou competir nas 6 Horas de Abu Dhabi…

“Participar neste evento foi uma experiência extraordinária e enriquecedora. A oportunidade de aprender num ambiente tão espetacular foi, sem dúvida, um ponto alto. Partilhar a pista com tantos carros de alto nível contribuiu significativamente para o meu crescimento pessoal e profissional, fortalecendo a minha confiança e aprimorando as minhas habilidades para alcançar um desempenho cada vez mais elevado. Um agradecimento especial ao José Monroy e à incrível equipa da P21, bem como aos meus colegas de equipa, por tornarem estes momentos verdadeiramente memoráveis. Esta corrida ficará na minha memória como uma experiência inesquecível”.