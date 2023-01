6 Horas de Abu Dhabi: Monroy, Mirita e Hillaby levam P21 ao pódio | AutoSport

José Monroy, Rui Mirita e Chris Hillaby, a equipa da P21 Motorsport nas 6 Horas de Abu Dabi, protagonizaram uma estreia auspiciosa do Porsche 991.2, conquistando, este sábado, um lugar no pódio da classe GTX na prova organizada pela Creventic no YAS Marina Circuit. O trio luso-britânico, sem cometer erros ou passar por percalços, fez uma corrida quase irrepreensível e superou todas as expetativas, já que desde a partida manteve-se na discussão dos lugares de honra da sua classe, para terminar no pódio e bem perto do segundo classificado, o 911 GT3 Cup da alemã Tischner Motorsport. O KTMX-BOW da equipa austríaca razoon-more than racing, com um andamento muito acima da concorrência, dominou entre os GTX.

“Estamos bastante satisfeitos pela forma como tudo decorreu, muito acima daquilo que esperávamos, pois num circuito tão desafiante como este tanto o Mirita como o Hillaby não cometeram um único erro. Não houve ‘toques’ nem ‘piões’, ambos os pilotos evoluíram de forma bastante positiva. Eu fui um pouco mais rápido do que eles, mas funcionamos muito bem como equipa. De resto, o 991.2 portou-se lindamente e não deu o mínimo problema, o que é de realçar. O ‘staff’ da P21 Motorsport está de parabéns pelo trabalho desenvolvido e agora há que pensar na preparação do Porsche Sprint Challenge Ibérica”, referiu José Monroy, piloto e manager da P21 Motorsport.

O britânico Chris Hillaby, que já garantiu a sua participação no Porsche Sprint Challenge Ibérica, tendo adquirido o novo 911.2, não escondia, igualmente, a sua satisfação pelo êxito alcançado em Abu Dabi, mas não só.

“Esta participação foi uma experiência fantástica e que terminou com um resultado excelente. Adorei a condução do carro, que é bem diferente do anterior e me deixa confiante e bastante otimista em relação ao futuro no Porsche Sprint Challenge Ibérica. Gostei muito dos duelos que travámos com os adversários. Só tenho que agradecer esta excelente oportunidade de correr numa prova e numa pista aliciantes”.

Rui Mirita, outro dos pilotos confirmados no Porsche Sprint Challenge Ibérica, confessa que ficou fascinado e por isso vai regressar no próximo ano a Abu Dabi e ao YAS Marina Circuit para repetir a experiência.

“Correu tudo muito bem numa prova em que a regularidade é fundamental e rodar durante hora e meia no mesmo segundo é excelente. Foi uma experiência única, ainda para mais concluída com um pódio, que fora de casa tem um sabor ainda mais especial. Impressionou-me o facto de andarmos praticamente 6 horas a lutar ao segundo com os adversários da nossa classe. Sem dúvida que este será uma experiência a repetir em 2024”, concluiu o piloto de Valongo.