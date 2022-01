6 Horas de Abu Dhabi: Contratempos deram lições importantes para a P21 | AutoSport

O balanço da estreia da P21 Motorsport nas 6 Horas de Abu Dhabi, no circuito Yas Marina, revelou-se bastante positivo, mesmo com o único dos dois Porsche 991 GT3 Cup que alinhou na corrida deste sábado a ficar sem combustível, quando restava uma dezena de minutos para ser exibida a bandeira xadrez.

“Apesar dos vários contratempos que surgiram, e sem termos sofrido qualquer incidente, o que até teria sido fácil nesta pista, só podemos fazer um balanço positivo da participação, porque, além de nos termos divertido num circuito espetacular, aprendemos bastante, o que deixou a todos muito contentes. Esse era o objetivo e seguramente que da próxima vez a experiência acumulada vai ser benéfica”, sintetizou José Monroy, manager da P21 Motorsport e piloto com mais experiência do quarteto que competiu na pista da capital dos Emirados Árabes Unidos.

Problemas elétricos insolúveis no Porsche 991 GT3 Cup da dupla Afonso Vaz/Nuno Caetanovich nos treinos livres inviabilizaram a participação do carro número 915 e a partir daí ficou decidido que os dois pilotos alinhariam com José Monroy e Rui Silva na outra unidade da P21 Motorsport.

“O nosso carro era o único 991.1 e na mesma classe em que fomos colocados eram só 991.2, mais evoluídos. De qualquer modo, cumpri o primeiro turno com um andamento muito bom, mas na troca de piloto e de reabastecimento, saltou fora uma válvula e o Rui Silva ficou parado sem pressão de gasolina. Na tentativa de colocar o carro em andamento queimou-se o motor de arranque, fazendo-nos perder mais de 20 minutos nas boxes. Agora, o Nuno Caetanovich ficou parado a poucas voltas do final, sem combustível. Foi pena, mas este percalço não apaga os ensinamentos que colhemos nesta nossa primeira participação nas 24H Series da Creventic”, concluiu o mesmo Monroy.

A vitória na segunda prova da temporada das 24H Series powered by Hankook dos neerlandeses da Creventic foi conquista pelo Ferrari 488 GT3 da Baron Motorsport, cuja condução esteve a cargo de Ernst Kirchmayr, Philipp Baron, Roman Ziemian, Axcil Jefferies e Mikkel Mac, que bateu o BMW M6 GT3 da JR Motortsport, de Ted van Vilet e Max Weering, e o Porsche 911 GT3 R da Saalocin by KoxRacing, dos também neerlandeses Peter Kox, Stéphane Kox e Nico Pronk.