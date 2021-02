5ª Edição do Trofeu Mini com provas de Endurance

O Trofeu Mini, competição para MINI Cooper correndo com a especificação idêntica ao Trofeu Inglês “Mighty Mini”, apresentou o seu calendário de 2021 e formato das provas, com a surpresa de 2 visitas a Espanha e mais provas de endurance.

Na sua 5ª temporada, o Trofeu Mini evoluiu o seu calendário e formato, oferecendo mais tempo de pista em cada evento. Com a generalidade dos eventos com 2 provas de 40 minutos cada, dando maiores tempos de pista e maior possibilidade de partilhar o volante e os custos, oferecendo ainda circuitos e desafios diferentes aos Pilotos MINI.

O Trofeu patrocinado pela FS Automoveis, terá início a 01/02 de Maio no Autódromo do Algarve, para duas corridas de 40 minutos, cada uma com troca de Piloto, num fim-de-semana de primavera, onde já se esperam agradáveis temperaturas em Portimão.

Passados 34 dias, a competição regressa ao popular evento Jarama Classic a 05/06 Junho. O sinuoso circuito madrileno é muito divertido para os MINI. Com mais de 50 anos, o traçado é um dos poucos circuitos ainda não modificados, esperando-se surpresas nesta prova já que todos os participantes têm menor conhecimento do circuito. O formato será novamente 2 corridas de 40 minutos para que o valor da deslocação seja mais facilmente dividido por 2 pilotos.

Já em pleno verão, os Minis visitam o Autódromo do Estoril a 10/11 de Julho. Neste fim-de-semana, os MINIS participam num evento com o formato Sprint de 2*20min. Neste caso cada Piloto faz uma corrida no que se espera que vejam a ser provas disputadas ao segundo, relembrando anteriores provas onde os 6 primeiros chegaram a terminar a 3 segundos de diferença.

O período de “ferias de verão” será estendido até 06/07 de Novembro. Nesta data espera-se que seja novamente possivel a presença de publico nas provas. Deste modo, o circuito irá compensar a data tardia ajudando à deslocação a Jerez de la Frontera com excelentes condições financeiras para as equipas. Mais uma vez, o formato de 2*40min será aplicado para aumentar o divertimento e permitir a divisão de custos entre os 2 Pilotos.

O ano irá terminar com a tradicional resistência dos 250Km do Estoril em 20/21 de Novembro. A grande resistência no final da temporada, onde podem participar entre 1 a 4 Pilotos. Esta é normalmente uma prova cheia de emoção, onde a estratégia e o trabalho de equipa é fundamental. Nos últimos anos, temos assistido a provas com vários líderes e uma disputa pela prova e pelo Trofeu até à bandeira de xadrez.

Agora com 5 provas anuais, o Trofeu voltará ao formato de pontuação original, onde pontuam 4 das 5 melhores provas, permitindo as equipas faltaram a uma prova caso o budget seja mais baixo.

Antes da época começar, iremos organizar um dia de Testes, dentro de 1 mês e meio, no dia 13 de Março, onde máquinas e pilotos podem convidar novos possíveis companheiros de equipa ou desenferrujar depois de um longo período de paragem. O Trofeu terá também 2 Minis disponíveis para quem queira experimentar um MINI de Trofeu ou simplesmente ter uma primeira experiência num circuito ao volante de um carro de competição.

Diogo Ferrão, o responsável da Race Ready, promotor do Trofeu afirmava no final: “Já vamos para a 5º temporada com o curioso dado que nenhum dos 19 MINI em Portugal tenha vencido o trofeu mais que uma vez. Em 2021, resolvemos alterar ligeiramente o formato e calendário, apresentando novos desafios aos Pilotos, sem deixar de pensar nos custos.

Todavia, fico muito contente que em 2020, o ano com mais participantes no Trofeu até agora, tenha sido também o ano onde apesar de contar com 2 corridas de 2 Horas cada, não tivemos um único motor partido em todo o Trofeu. Isto contando inclusive, com equipas que fizeram vários Track days com os carros.

Por outro lado, 2021 começou de forma muito forte. Temos já 2 novos Pilotos que compraram carros e se vão estrear na competição, mostrando que o objetivo do Trofeu de trazer mais Pilotos para os clássicos e para os circuitos está a ser conseguido.”

Com o calendário de 2021 do Trofeu Mini apresentado, fica organização a aconselhar a quem pretenda mais informação a visita ao website da competição em Trofeumini.com ou nas redes sociais.