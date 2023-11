500 km do Estoril: Lista de inscritos provisória | AutoSport

Os 500 km do Estoril serão reeditados pela Race Ready no próximo fim de semana e, enquanto o período de inscrições ainda não encerrou, já existe um leque variado de concorrentes inscritos para a prova de final de temporada no Autódromo do Estoril.

A prova simbólica de fim de ano é mais do que uma corrida, é um evento que junta pilotos, famílias, fãs e patrocinadores para celebrar uma paixão em comum – o automobilismo. Com um máximo de três horas de duração, o foco desta corrida será dado às estratégias das equipas e paragens nas boxes, sendo que cada viatura participante terá de efetuar cinco “visitas” obrigatórias ao pitlane durante a corrida, o que permite que participem até seis pilotos.

A categoria Trophy 1000 contará com a presença dos Citroen C1 e Kia Picanto, enquanto a classe Trophy 1400 conta com os Fiat Punto e um Datsun 1200 Grupo 5. Com três Honda Civic Type R já inscritos, um Peugeot 309 GTI e um Renault Clio Sport, a categoria Trophy 2000 promete ser uma das mais animadas este fim de semana. Nesta montra de diversidade de carros inscritos, a Monteiros Competições alinhará com a sua icónica Volvo 850 e também com o seu Ford Puma.

A Monteiros Competições, em conjunto com a Breda Motorsport, colocará ainda em pista um Ginetta G40, visto este ano a competir nas provas do Iberian Supercars Endurance / Campeonato de Portugal de Velocidade, ao passo que a Garagem João Gomes se prepara para correr com o seu Porsche 981 Cayman GT4.

A juntar-se aos concorrentes nacionais está um Mini Cooper do troféu espanhol, trazido pela PRM Racing, e um BMW M3 E36 dos holandeses Jeroen van den Heuvel e Cor Euser, este último um piloto que fez carreira no Campeonato do Mundo de Sport-Protótipos e no Campeonato FIA GT.

O programa desportivo dos 500 km do Estoril inicia-se no sábado, dia 2 de dezembro, pelas 09h00, com a realização, ao longo de trinta minutos, dos treinos privados de adaptação, que serão seguidos pelos treinos cronometrados, com uma hora de duração, agendados para as 13h40. A corrida de três horas está marcada para as 14h30 de domingo, dia 3 de dezembro.

Os 500 km do Estoril fazem parte do Estoril Endurance Festival, evento que acolherá os 250 km do Estoril, a prova de encerramento de temporada do Iberian Historic Endurance, as duas corridas de final de época da Carrera Los 80 e ainda a prova de duas horas que decidirá as contas do Group 1 Portugal.

Os bilhetes para o paddock poderão ser adquiridos em BOL.pt ou nas bilheteiras do Autódromo do Estoril nos dias 2 e 3 de dezembro.