500 km do Estoril: Inscrições abertas e horário publicado | AutoSport

Já é conhecido o horário dos 500 km do Estoril que se realizam em dezembro, estando ainda as inscrições abertas para o evento desde esta sexta-feira, com um desconto de 50% para os dez primeiros que se comprometerem a participar na grande festa de encerramento da temporada nacional de velocidade de 2023.

No fim de semana de 2 e 3 de dezembro, pelas mãos da Race Ready, quarenta e cinco anos depois da primeira edição, serão reeditados os 500 km do Estoril, a prova simbólica de fim de ano que, mais do que uma corrida, é um evento que junta pilotos, famílias, fãs e patrocinadores para celebrar uma paixão em comum: o automobilismo.

Com um máximo de três horas de duração, nesta corrida destinada a viaturas pós-1990, o ênfase será dado às estratégias das equipas e paragens nas boxes, sendo que cada viatura participante terá que efectuar cinco “visitas” obrigatórias ao pitlane durante a corrida, com a duração mínima de 120 segundos cada.

Com o objetivo de aliar a diversão à pilotagem e a competitividade à camaradagem, o pelotão dos 500 km do Estoril será o mais inclusivo possível dentro do parque automóvel nacional, deixando apenas de fora monolugares e protótipos, e será usado o traçado com a desafiante Curva do Tanque.

Para Diogo Ferrão, CEO da Race Ready, “A aceitação tem sido acima das expectativas. Temos recebido várias expressões de interesse por parte de equipas e pilotos dos mais diversos quadrantes, desde pilotos que juntam a família numa equipa ou um piloto que convida o seu colega/amigo a experimentar a sua máquina, em viaturas das mais diferentes categorias. Vamos abrir as inscrições, dando um pequeno incentivo aquelas equipas e pilotos que se comprometerão com a corrida mais cedo. Acreditamos que uma prova de fim de época, sem a pressão dos campeonatos, é algo que estava em falta no panorama da velocidade nacional e contamos fazer uma grande festa em Dezembro.”

O programa desportivo dos 500 km do Estoril inicia-se no sábado, dia 2 de Dezembro, pelas 9h00, com a realização, ao longo de trinta minutos, dos treinos privados de adaptação, que serão seguidos pelos treinos cronometrados, com uma hora de duração, agendados para as 13h40. A corrida de três horas está marcada para as 14h30 de domingo, dia 3 de Dezembro.

CATEGORIAS:

Trophy 1000 – Viaturas de troféu até 1000cc de acordo com o Regulamento Técnico do Troféu do modelo inscrito.

Trophy 1400 – Viaturas de troféu até 1400cc de acordo com o Regulamento Técnico do Troféu do modelo inscrito.

Trophy 2000 – Viaturas de troféu até 2000cc de acordo com o Regulamento Técnico do Troféu do modelo inscrito.

GTC – De acordo com o regulamento do CPV, incluindo o Balance of Performance (BOP) da prova.

Turismo – De acordo com o regulamento do CPV, incluindo o BOP da prova.

GT – De acordo com o regulamento do CPV, incluindo o BOP da prova.

Viaturas convidadas – Viaturas não pertencentes a nenhuma das categorias acima mencionadas, ou que as características não estejam de acordo com o Passaporte Técnico ou a Ficha de Homologação. Certa viatura pode ser considerada elegível numa categoria própria, se a comissão organizadora considerar beneficiará a generalidade dos concorrentes, o espetáculo e a organização.

Mais informações, AQUI.