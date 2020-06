40 equipas na primeira jornada do Troféu C1

Após vários meses de paragem forçada devido à pandemia do vírus Covid-19, o fim-de-semana de 4 e 5 de Julho marca o início do Troféu C1 2020, naquela que é a primeira competição da velocidade nacional a abrir as hostilidades após o período de confinamento, a par da Single Seater Series.

“Estamos muito felizes por este regresso às pistas e agradecidos às 40 equipas que, apesar deste clima de incerteza, apostam no Troféu C1. Contamos com todos, sem exceção, para o cumprimento de todas as regras de segurança”, começa por referir André Marques da Motor Sponsor, “a segurança de todos os envolvidos é a nossa principal preocupação para esta jornada, tendo sido adotado um conjunto rígido de regras a cumprir, de forma a não existir qualquer risco de contágio. Uma das contingências, é a ausência do público e famílias nas bancadas e paddock, que será compensado com uma das novidades deste ano. Toda a ação em pista será transmitida em direto nas nossas redes sociais”.

Neste pontapé de saída da segunda época do Troféu C1, as 40 formações vão ter duas corridas de 6 horas, uma no sábado e outra no domingo, num total, entre treinos e corridas, de 17 horas em pista. Emoção não faltará! Os repetentes, trazem todo o conhecimento adquirido em 2019 e ambições renovadas para conseguirem melhorar as suas prestações em pista. As novas equipas prometem também ter uma palavra a dizer em pista. Mas nada como analisar a lista de inscritos.

Categoria AM:

3 – Torres Racing Team

Composta por Pedro Perino, André Santos, Nuno Martins e João Ventura, é uma das equipas recém-chegadas à competição, utilizando um dos C1 que participou na edição transata.

9 – OutScope

Renova o seu apoio de main sponsor ao Troféu C1, assim como a sua participação em pista. Nuno Silva, Marco Rodrigues, Pedro Monteiro e Pedro Machado contam agora com a preciosa assessoria do experiente Pedro Salvador e da assistência técnica da sua estrutura, Speedy Motorsport.

10 – OF Motorsport

Formação estreante no Troféu C1 que herdou o C1 que era da Prada Cars e participou na época de 2019. Ao seu volante estarão Marco Lazarino, Luís Inácio, Rui Marques e Rui Santos.

12 – Madureira’s

Equipa que renova a sua participação, apresenta a particularidade de ser uma formação familiar, composta por pais e filhos: Rui Santos, Bruno Santos e Paulo Ascensão, João Ascensão.

29 – Slow Motion

Após não terem conseguido juntar-se às grelhas de 2019, David Godinho, Tiago Amorim, Eduardo Rodrigues e João Moura concretizam os seus intentos e juntam-se à ação este ano.

40 – Astrilusa Racing Team

Uma das formações com seis elementos, António Correia, Diogo Mil-Homens, Ricardo Águas, Mário Costa, Diogo Constante e João Carrilho apresentam-se como uma das equipas candidatas à vitória entre os AM.

88 – Central Mensageiro

Os vencedores da prova de 24 Horas de 2019 entre os AM, Paulo Leão, Rui Simões, João Silvestre, João Simões e Pedro Alface são outras das formações que poderão levar para casa a taça entre os AM.

99 – Casa da Eira

Mais um conjunto que repete a participação de 2019. Contando, desta feita, com assistência da Bastos Sport, Sérgio Azevedo, João Pedro Vintém, João Cunha, Nelson Fernandes, Paulo Costa e Orlando Batina almejam melhores resultados em 2020.

111 – Digidelta Solutions – Autocloche

Formação candidata ao título entre os AM. Contando com diversas presenças no pódio em 2019, Pedro Pinto, Pedro Escarigo, Tiago Godinho e Rui Henriques renovam a sua presença em 2020.

321 – WallUp Farma One

Igualmente repetentes do Troféu, agora com outro nome para a Equipa, João Silva, Nuno Gameiro, Gonçalo Horta e Nuno Molarinho contam com a assistência da G2B Motorsport para obterem ainda melhores resultados.

808 – TIS Racing Team

A equipa por trás do Chronolive, um sistema de telemetria para pilotos amadores e/ou profissionais, Daniel Marques, Delfim Simões, Flávio Fernandes, Nuno Zeferino e Sofia Frazão voltam a recorrer ao Citroën C1 para se divertirem enquanto desenvolvem novos produtos.

888 – #888 Racing Team

Francisco Gonçalves, Rui Gonçalves, Rudolfo Candeias e João Oliveira, veem-se privados da presença de Pedro Rafael Gomes, por motivos profissionais, mas nem por isso perdem o seu otimismo face à prova.

901 – Via d’Ávila Team

Apesar de contar com alguns pilotos que já participaram nas provas em 2019, esta é uma nova formação, composta por “gentlemen drivers”. Eduardo Ávila, Luís Armindo, José Familiar, José Fortuna, Manuel Moniz e Pedro Black repartem entre si o C1.

911 – Razão Automóvel

Uma das formações mais reconhecíveis do Troféu, integram este ano o grupo dos AM devido à saída de Francisco Carvalho. Ao volante, Diogo Teixeira, Guilherme Costa, Nuno Antunes, André Nunes, Frederico Videira e João reis, o vencedor da iniciativa “C1 Academy”.

917 – Garagem João Gomes

Contando com uma boa dose de experiência da Garagem João Gomes, Duarte Farinha, José Braga Cruz, António Reis, Gabriel Vieira e Guilherme dal Maso poderão vir a surpreender entre os AM.

Categoria PRO:

2 – G-Tech/RP Motorsport

Depois de ter chegado à vitória na última jornada de 2019 é sem dúvida uma das formações candidatas ao título, composta por Fernando Mayer Gaspar, Ricardo Pereira, Vasco Ferreira e Diogo Lopes.

8 – IDS Racing Team

Contando com um novo preparador e uma nova designação, Eduardo Sardo, Miguel Rodrigues, Pedro Sousa e Zé Miguel contam com aspirações renovadas para este ano.

11 – Team CAM

Antiga equipa Filfogo, Eurico Silva, Tiago Cruz, Miguel Valério e Nuno Pontes contam, agora, com o apoio técnico da Auto Paraíso da Foz.

18 – GS Competizione

Carlos Barbosa, excelente impulsionador do Troféu C1 e das competições virtuais, volta a reunir uma forte equipa, contando com a companhia de Mário Silva, Paulo Macedo, Paulo Taveira, Nuno Pardalejo e Manuel Mota para esta nova temporada.

22 – Termolan

De Lousada vêm os vencedores da prova de 24 horas em 2019. João Lousada, José Artur Teixeira, Hugo Couto e André Moura afirmam-se como candidatos à vitória final.

26 – Gianfranco Motorsport Maggiolly

Rui Maia, um dos campeões da época passada, rodeia-se de António Falcão, Manuel Falcão e Pedro Maia. A Família Falcão é conhecida pela sua rapidez nos karts. Será que vão surpreender nos automóveis também?

32 – Monteiros Competições

Três elementos muito consistentes, Armindo Ferreira, Filipe Matias e Miguel Monteiro poderão vir a revelar-se uma surpresa no C1 preparado pela equipa familiar Monteiros Competições.

33 – Tzi Designs Racing Team

Tó Zé Ferreira, Leonel Simões, José Pinho, Tiago Mesquita, João Oliveira e João Moreira são, igualmente, uma formação muito uniforme e que poderá vir a surpreender no final se os imprevistos de 2019 não voltarem a assombrar a equipa do norte.

34 – Paint & Go

Equipa estreante que recorre ao C1 ex-KineticFrontier agora assistido pela G-Tech. Ao seu volante estarão Duarte Sousa Botelho, Lourenço Raposo Magalhães, Martim Raposo Magalhães e Bernardo Simões.

41 – C1 Racing Team

Vencedores da categoria AM em 2019, André Pardal, Hugo Castanheira e Rui Camelo transitaram para a categoria PRO onde certamente vão ter uma palavra a dizer.

44 – #44 Team

Porventura o nome mais original do plantel, Paulo Ribeiro, Alexandre Gonçalves, Pedro Oliveira e Valter Sousa pretendem vingar este ano os azares que os perseguiram em 2019.

51 – Campeonato Nacional de Montanha/JC Group

Nomes incontornáveis das provas de montanha, Nuno Guimarães, Joaquim Rino, Luis Silva, Joaquim Teixeira, José Correia e Gabriela Correia compõem uma formação de luxo a ter em conta.

54 – Auto Paraíso da Foz

Mais uma formação totalmente familiar, composta por pai, filho e sobrinho/primo, respetivamente, Rui Costa, Miguel Costa e Diogo Costa, contam com a experiência do Sr. Manuel da Foz para esta estreia no Troféu C1.

81 – Gianfranco Motorsport

Formação repetente mas que desta feita vai ao volante do C1 vencedor do Troféu em 2019. Tiago Vilela, Hugo Negrais, João Rebelo Martins e Carlos Silva contam agora com o recém chegado aos automóveis António Rodrigues.

126 – Silver Team

Com o foco posto na evolução da condução em pista, Miguel Pereira, Manuel Melo, João Silva, Raúl Castro e José João Oliveira procuram alcançar o melhor resultado possível.

188 – VLB Racing

A formação nacional que mais quilómetros tem de percorrer para chegar ao Algarve. Raul Delgado, Estevão Oliveira, Rui Xavier, Luis Delgado e André Ferreira vão certamente ter uma palavra a dizer na luta pela vitória.

266 – Artlaser by Gianfranco

Manuel Rodrigues de Sousa “recrutou” João Pedro Campos Costa, Francisco Matos Gil e Pedro Almeida Ribeiro para dar forma a esta formação para a época de 2020.

311 – G2B Motorsport

Com reconhecido valor a nível técnico, esta formação composta por Filipe Monteiro, Hélder Moura, Pedro Baptista e João Miguel Baptista apresenta-se com um grande potencial.

330 – WallUp WoodLab

A antiga formação da TAP muda de nome e de preparador, passando a contar com os serviços da G2B Motorsport. Ao volante do carro Francês encontramos Jorge Passanha, Bernardo Passanha, Pedro Antunes e Gonçalo Gaivão.

444 – Mundimat

Uma formação muito forte que vai ter uma palavra a dizer na luta pela vitória, composta por Cláudio Mota, Francisco Carvalho, Nuno Vinagre, Miguel Neto e André Caiado.

555 – Porto Clássico

Agora com assistência da RP Motorsport, a equipa liderada por Joaquim Soares conta igualmente com Leandro Caetano e Domingos Coutinho para o assalto a 2020.

777 – RP Motorsport

Nuno Pires, José Pires, Nuno Cardoso, José Rodrigues e António Monteiro da Costa andaram sempre pelos lugares cimeiros em 2019. Este ano esperam consolidar esse andamento com a preciosa assistência da RP Motorsport.

Categoria GUEST:

326 – The Art of MH racing

Sempre limitados às fronteiras, a formação composta por elementos Suiços e Alemães Andi Keller, Lorenzo Di Placido e Rafel Branke, junta-se ao pelotão Português de C1’s. Uma ligeira diferença no arco de segurança leva-os a alinhar na categoria Guest.

352 – Convidados da Organização

Formação que conta com dois nomes sonantes da velocidade nacional, João Pina Cardoso e Fernando Soares aos quais se junta Luis Sepúlveda, CEO da Last Lap Portugal, um dos parceiros do Troféu C1.

As 40 equipas vão ter um fim-de-semana bastante preenchido que começa na sexta-feira com as habituais verificações.

Sexta-feira, 3 de Julho 2020:

18h00 – 21h00 – Verificações técnicas e administrativas

20h00 – Briefing para esclarecimento de dúvidas (só para chefes de equipa)

Sábado, 4 de Julho 2020:

09h00 – 12h00 – Verificações técnicas e administrativas

12h00 – Briefing para esclarecimento de dúvidas (só para chefes de equipa)

09h00 – 12h00 – Treinos extra

13h00 – 14h00 – Treinos cronometrados

14h45 – 20h45 – Corrida 1

Domingo, 5 de Julho 2020:

09h25 – 10h25 – Treinos cronometrados

11h10 – 17h10 – Corrida 1