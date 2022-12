3h Gupe: Caterham 420R levou a melhor | AutoSport

Pelas mãos da CRM Motorsport a festa da resistência regressou ao Circuito do Estoril. Após 2 anos de ausência devido à Pandemia, a corrida de resistência de final de ano aconteceu no passado dia 10 de dezembro, as 3 Horas Gupe.

Com o dia a começar com a ameaça de chuva, as 23 equipas inscritas iniciaram o seu programa desportivo com a sessão de treinos livres com uma duração de 45 minutos, ideal para acertar os carros para o exigente traçado no município de Cascais. Com a sessão de qualificação a seguir-se aos treinos livre, foi a equipa da Comval Racing a conseguir colocar o seu Westfield Aero 2000 a marcar a cadência para os restantes concorrentes. Marcos Osório, Marco Oliveira e Tiago Allen completaram as 12 curvas do Circuito do Estoril da forma mais eficaz, conseguindo bater a dupla de Rui Ribeiro e Ricardo Pereira no Caterham 420R pela Pole Position da corrida mais longa do ano. Seguiu-se a dupla familiar Francisco Gonçalves e Rui Gonçalves no Honda Civic Type R, o primeiro da categoria Turismos 2000. Orlando Batina e Sérgio Azevedo foram os mais velozes da categoria Picanto, conseguindo colocar o irreverente carro coreano num excelente 6º lugar da classificação geral, a dupla assistida pela Bastos Sport ainda liderou a sessão de qualificação, no entanto, com o secar do asfalto do Circuito do Estoril, o Kia Picanto com o #16 foi descendo posições até ao 6º lugar final. Entre os Turismos 1000cc, a equipa mais veloz foi a equipa composta por Carlos Rodrigues, Filipe Rodrigues e Miguel Rodrigues. Esta tripla fazia equipa em memória do saudoso Carlos Rodrigues. No que toca aos Turismos 1300cc a equipa Jalcar foi a mais veloz, colocando o Fiat Punto 85 Sport na 11ª posição da classificação geral.

Caterham 420R comprova a performance e fiabilidade ao vencer as 3H Gupe

180 minutos, era o tempo que os concorrentes presentes tinham pela frente quando o diretor de corrida Pedro Lima apagou as luzes do semáforo e o cronómetro começou a contar. O Westfield Aero da Comval Racing foi quem reagiu melhor ao arranque e chegou ao ponto de travagem da primeira curva na frente do pelotão, o Caterham da RP Motorsport seguia por perto com o potente Honda Civic Type R dos irmãos Gonçalves na terceira posição. Atrás destes, começava uma batalha entre os concorrentes da categoria Picanto e mais atrás na categoria 1000cc. Com o passar dos minutos, a primeira de 5 janelas de paragem abria-se e os concorrentes começavam a cumprir as suas estratégias de corrida. No entanto, os três primeiros permaneciam-se inalterados durante as três primeiras janelas de paragem, Comval Racing na primeira posição, o Caterham 420R da RP Motorsport no segundo posto e o Honda Civic Type R da Auto Mateus no terceiro posto. Contudo, na 24ª volta o Caterham 420R assumiu a liderança da prova para nunca mais a largar. O Westfield Aero da Comval Racing que sofria de dificuldades mecânicas, começava a perder tempo para o terceiro classificado volta após volta até que quando o relógio marcava a 1h44min o pequeno kitcar encostava, ditando o seu prematuro abandono. O Honda Civic Type R conquistava o segundo posto na 44ª volta garantindo o lugar intermédio do pódio. Brindados com os desaires dos outros concorrentes, mas sempre muito regulares e rápidos, a dupla familiar do Kia Picanto, Gustavo Moura Jr e Gonçalo Moura conquistava o terceiro posto da classificação geral e vencendo também a sua categoria.

Kia Picanto e Turismos 1000cc deram espetáculo ao longo das 3 horas

Como de comum nas corridas de resistência, o interesse está nas lutas pelas vitórias de cada categoria, e as 3H Gupe não foi diferente. Os pilotos e as suas equipas procuravam o triunfo na sua categoria, era isso que lhes interessava. Na categoria Picanto, o Kia Picanto #16 começou por se superiorizar aos restantes, mas um problema mecânico obrigava a dupla Orlando Batina / Sérgio Azevedo a recolherem à boxe mais cedo, deixando o triunfo da categoria à mercê dos seus adversários. A luta intensificava-se entre os concorrentes #13, #24 e #11 andando dezenas de voltas juntos e a trocarem de posição, tal e qual como assistimos no troféu monomarca Kia GT Cup. No final a vitória sorria à equipa GC24 de Gustavo Moura Jr. e Gonçalo Moura com a tripla do Picanto #13 de Samuel Teixeira, Manuel Moura Teixeira e Francisco Marrão a subirem ao lugar intermédio do pódio e a equipa CVR de Cláudio Pereira, António Veiga e Ricardo Barbosa a completarem o pódio da categoria. Entre os Turismo 1000cc, assistimos a uma constante troca de posições ao longo das 3 horas de corrida, onde prevaleceu a combinação da estratégia mais eficaz com a constante velocidade. A T3 Racing foi sem sombra de dúvida a mais eficaz e com o cair da bandeira de xadrez, a equipa de Pedro Alves, Filipe Ferreira e Francisco Araújo superava a Wallup Racing Team de J. Passanha, P. Antunes e G. Galvão e a equipa de Gonçalo e Bernardo Manahu. Nos 1300cc a vitória sorriu à Jalcar Racing Team com o Fiat Punto 85 Sport de Paulo Ferraz, Paulo Spínola e Nelson Resende. A categoria reservada a carros de Turismo 2000cc, a vitória foi para a equipa da AutoMateus com o Honda Civic Type R dos irmãos Francisco Gonçalves e Rui Gonçalves que foram seguidos pelo Ford Puma da Monteiros Competição com Vítor Costa e Sérgio Moutinho ao volante. No terceiro posto, o Renault Clio da Comval Racing Team teve uma prova atribulada marcada pelos pneus e os 3 furos durante a prova. Os pilotos Guilherme dal Maso, João Mestre e Jorge Ribeiro foram uma das equipas mais rápidas em prova, mas foram o exemplo de que ser rápido não é suficiente nestas corridas de resistência.

Para Tiago Raposo de Magalhães, CEO da CRM Motorsport “A “3h Gupe” revelou-se uma prova que fará sentido manter em 2023, pois será uma justa resposta ao pedido feito pelas equipas após o desfecho da mesma. Registo o comportamento exemplar em pista sem deixar para trás a competição. É por isso uma prova que faz sentido manter, já que reúne todos os ingredientes para progredir e tornar-se assim a prova de Endurance e de referência a nível nacional, que encerra o ano desportivo em modo de festa em toda a linha, já que dezembro é o mês das grandes festas familiares. Obrigado a todos e até dezembro de 2023!”