3ª temporada das Carreras Los 80’s inicia-se em Barcelona | AutoSport

Começa no fim-de-semana de 2 e 3 de Abril, no Circuito de Barcelona – a terceira temporada da Carrera 80’s. As Carreras Los 80’s estreia-se no Circuito de Barcelona, numa das cidades mais carismáticas do Sul da Europa. A temporada não poderia começar da melhor maneira, com um circuito construído com todas as especificações de segurança de um circuito moderno.

O Circuito de Barcelona-Catalunya ou simplesmente, Circuito da Catalunya, receberá pela 30ª vez consecutiva o Grande Prémio da Espanha de Fórmula 1 e é um dos circuitos mais procurados pelos campeonatos Europeus pelas suas condições ímpares para receber as equipas, desde a facilidade de voos até à proximidade com a vibrante cidade de Barcelona. Para aquelas equipas que gostam de novos desafios e conhecer locais e circuitos novos, esta é uma excelente oportunidade para iniciar a época de 2022.

Divididos por categorias, serão 15 as equipas que terão pela frente uma corrida única de 50 minutos com uma paragem obrigatória no circuito catalão.

Entre os Group 1/ GRN, Nuno Breda e António Maia em Ford Escort RS2000 querem continuar os bons resultados do ano anterior e quem sabe repetir a vitória obtida na prova do Estoril em 2021. A dupla portuguesa não terá o trabalho facilitado pois tem a companhia de outro Ford Escort RS2000 conduzido pelo experiente piloto/preparador Ricardo Pereira. Os dois Ford Escort são assistidos pela estrutura do Porto, RP Motorsport. A completar a categoria, a dupla britânica de Mark Martin e Steve Soper no renovado Ford Capri. De destacar as fantásticas performances destes carros na última prova da Carrera 80’s no Estoril, onde conseguiram performances de relevo no pelotão.

A categoria mais concorrida é sem sombra de dúvida a T2000. Nesta categoria encontramos 6 inscritos. O modelo mais popular entre os T2000, para esta prova inaugural, é o Honda Civic EG6. São 4 as equipas espanholas que apresentam este modelo nipónico em Barcelona. Os carros serão pilotados por Marc Garcia, Dan Jimenez, Toni Garcia e a dupla Juan Alonso/ Jose Antonio Zorrilla. Também na categoria T2000, a fazer frente aos pilotos dos modelos japoneses, estarão Albert Franco e Guillermo Velasco, ao volante de dois VW Golf, de segunda e terceira geração. O experiente piloto de Madrid volta, em Barcelona, aos comandos do exemplar alemão depois de 2 anos afastado da competição espanhola enquanto Albert Franco se estreia na competição, um forte desafio nesta tão concorrida categoria.

A categoria GR2 conta com 2 equipas inscritas. A dupla espanhola de Jordi C. Roca e Jordi C. Calis apresentam-se em Barcelona com um intemporal Alfa Romeo GTAm que se irá medir com um carro que não é estranho aos aficionados portugueses, nada mais do que o Ford Escort RS1800 ex-Rodam conduzido por Manuel Ferrão.

Também se estreia em Barcelona Van Haver Bira, piloto holandês, que apresenta um bonito BMW 325i para a categoria T-MAX, categoria dedicada a carros Turismo com cilindrada superior a 2.000cc.

Nos GTCOPA, categoria dedicada a carros do tipo Gran Turismo, Carlos Beltran regressa a esta competição no “seu circuito” com um Porsche 964 RS NGT e terá como adversários diretos pela vitória na categoria Pedro Bastos Rezende, no Porsche 911 3.0 RS a Nou Onze apresenta um segunto Porsche, neste caso Antonio Cubero ao volante de um Porsche 968 CS.

Para o organizador das Carreras Los 80’s , Diogo Ferrão, “Com 15 equipas à partida, continuamos com o crescer desta competição tão jovem. Será sem dúvida um fim-de-semana entusiasmante dentro de pista, mas também fora dela, com um evento de grande renome e numa das cidades mais atrativas da Europa.”

HORÁRIOS

Qualifying – 2 Abril (Sábado)

14H25 / 15H05

Race – 2 Abril (Sábado)

10h40 / 11h30