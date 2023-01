3 pilotos lusos na visita do GT Winter Series ao Estoril | AutoSport

A segunda ronda do GT Winter Series está marcada para o próximo fim de semana no Autódromo do Estoril com a presença de 3 pilotos portugueses entre os concorrentes. São esperados mais de três dezenas e meia de carros de GT e protótipos, inscritos na segunda prova da temporada 2022/2023.

O segundo evento das GT Winter Series terá lugar no Estoril no próximo fim de semana, prometendo muito entusiasmo com uma grelha de partida fantástica.

GT3 vs LMP3 – quem irá obter a vitória à geral?

Enquanto na abertura da temporada, em Portimão, a grelha de partida da categoria GT3 esteve reduzida a dois carros devido a razões técnicas e de saúde de pilotos, oito carros estão inscritos até agora para o evento às portas de Lisboa. O Porsche 911 GT3 R da Joos Sportwagentechnik, para Michael Joos e Klaus Horn, que venceu as duas corridas de sprint no início da época, estará novamente na grelha de partida. O Mercedes-AMG GT3 da Good Speed Racing, que venceu a corrida de “enduro” de uma hora, também vai alinhar. Além disso, o Audi da Phoenix Racing e os dois carros Olimp Racing, que se retiraram durante o evento de abertura da época, irão regressar. O pelotão dos GT3 será reforçado pelo Ferrari da Die Biermacher Racing de Uwe Lauer e pelo Porsche 911 GT3 R, da equipa espanhola E2P Racing, para Pablo Burguera e Javier Morcillo. A Schnitzelalm Racing inscreveu no último minuto um Mercedes AMG GT3 para o duo Kenneth Heyer/Marcel Marchewicz.

A par com os GT3, o Ligier JSP3 da BE Motorsports, a ser conduzido por Javier Ibran Pardo e Mathijs Bakker, também se quererá juntar à luta pela vitória à geral. O protótipo LMP3 foi “travado” pelas condições meteorológicas variáveis na primeira prova do ano e, por isso, não conseguiu mostrar o seu desempenho habitual.

GT4 – quem vence a CV Performance Group?

Em Portimão, a equipa CV Performance Group dominou os acontecimentos na categoria de carros de GT baseados em carros de produção. O Mercedes-AMG GT4 de Simon Connor Primm e Luci Trefz venceu as três corridas na costa algarvia, fazendo dos dois pilotos os líderes das GT Winter Series após o primeiro evento. No Estoril, a equipa de Christian Voß irá competir novamente com dois AMG. Com um total de cinco carros, a categoria GT4 também irá crescer para o segundo fim-de-semana de corrida. Tal como na abertura da época em meados de Dezembro, a Overdrive Racing da Bulgária irá colocar em pista um Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport conduzido por Mikhail Mihaylov. O evento no Estoril será um fim-de-semana especial de corrida para Pierre Lemmerz, que será apoiado por Daniel Schwerfeld. Lemmerz disputará a sua primeira corrida de automóveis com o seu Audi R8 LMS GT4! Também muito esperada é a estreia da equipa campeã em título, a Schnitzelalm Racing, na temporada 2022/2023 das GT Winter Series. A equipa de Thomas Angerer participará no fim-de-semana de corridas no Estoril com um GT4 da AMG para o duo Linus Hahne/Jay Mo Hartling e outro para o duo Philipp Walsdorf/Tim Neuser.

Quinteto Ferrari na classe Cup 1

Enquanto apenas a Mertens Motorsport competiu na classe Cup 1 em Portimão, cinco Ferrari 488 Challenge Evo estarão na grelha de partida no segundo evento. A bem sucedida equipa britânica FF Corse irá colocar em pista dois dos carros Challenge. Além disso, a equipa da antiga estrela do DTM Jörg van Ommen trará três carros ao Estoril. Para a Van Ommen Racing, Dominik Schwager e Gabriela Jilkova, a campeã da geral da temporada 2020/2021 GT Winter Series, estarão também na grelha de partida.

Classes da Porsche Cup também irão emocionar-se no Estoril

A classe Cup 2 impressionou em Portimão. Com dez veículos, a classe para a Porsche 911 GT3 Cup foi a categoria com melhor pessoal da grelha. Dois punhados de carros da Taça 1 também foram inscritos para o segundo evento até agora. Na abertura da época, Dustin Blattner venceu ambas as corridas de sprint no carro PRE, disputado pela Manthey Racing – Igor Klaja e o polaco Mateusz Lisowski, profissional de corridas, venceu a corrida de Endurance no carro PTT Racing. O piloto da Huber Racing Johannes Kapfinger também esteve em excelente forma, atraindo a atenção com duelos espectaculares e entusiasmando os participantes da competição.

Sob estas condições, a classe Cup 2 promete ser novamente explosiva no Estoril! A Bluemle Motorsport e a Kurt Ecke Motorsport farão a sua estreia na temporada.

A classe Cup 3 também promete muito entusiasmo após as vitórias em Portimão de Andreas Greilung e Jens Richter no carro MS Racing e Mark Speakerwas no Cayman da KKrämer Racing. Um total de seis carros são esperados na classe da Cayman Cup no Estoril. A equipa sueca WILECO irá competir na categoria pela primeira vez esta temporada com Ronnie Gustafsson e Thomas Tedenström. Apesar de inicialmente inscrita na classe GT4, a East Racing de Sachsenring vai alinhar na classe Cup 3. Thomas Röpke e Pedro Salvador são por agora pilotos inscritos pela equipa.

Exotismo na Cup X

A classe Cup X, que consistirá em dois carros no Estoril, está a ganhar um certo exotismo. A ANS Motorsport fará a sua estreia na GT Winter Series com um protótipo Nova NP02 conduzido por Jonathan Brossard. A equipa francesa irá também colocar em pista um Ligier JS2R para Julien Lemoine. A equipa portuguesa Araújo Competição completa a classe com um McLaren 570S GT4 Cup para o piloto local Álvaro Ramos.

Após a abertura da época, os pilotos da CV Performance Group Luci Trefz e Simon Connor Primm lideram a classificação geral com 27,51 pontos. Nos seus calcanhares está Dustin Blattner, com 26,44 pontos. O piloto da KTM Robert Schiftner é o terceiro com 22,25 pontos, mas a sua equipa Razoon não poderá competir no Estoril devido a um conflito de calendários.

Forte presença portuguesa

A representação da casa na prova das GT Winter Series atinge um número recorde este fim de semana no Autódromo do Estoril. Pedro Salvador, que dispensa apresentações, faz a sua estreia na competição sendo um sério candidato aos lugares do pódio na classe Cup 3 ao volante de um Porsche 718 Cayman GT4 MR. Álvaro Ramos vai aproveitar esta oportunidade para ganhar ritmo ao volante do mesmo McLaren 570S GT4 Trophy que o levou ao segundo lugar da categoria GTC do Iberian Supercars Endurance de 2022. Já a dupla luso-brasileira Alexandre Martins/Leandro Martins regressa com o Porsche 991.2 GT3 Cup da LMR Racar Motorsport, inscrito na classe Cup 2, após uma estreia prometedora no Autódromo Internacional do Algarve em Dezembro passado, com o intuito de continuarem a sua evolução num pelotão altamente competitivo.

O evento no circuito luso de 4,360 quilómetros terá lugar nos dias 14 e 15 de Janeiro. Enquanto o primeiro dia será utilizado para os treinos, o ambiente vai aquecer no domingo, 15 de Janeiro. Após uma sessão de qualificação divididas em duas partes, as duas corridas de sprint terão lugar antes da prova de endurance, de uma hora de duração, que se realiza no final da tarde.

A Bancada A estará aberta durante o fim de semana para quem quiser assistir às corridas, mas a pedido da organização da competição de matriz germânica não existirão bilhetes para entrada no paddock.

Calendário 2022/2023

12./13. Dez 2022 Portimão /P

14./15. Jan 2023 Estoril /P

11./12. Fev 2023 Jerez /E

18./19. Fev 2023 Valência /E

04./05. Mar 2023 Navarra /E

11./12. Mar 2023 Barcelona /E