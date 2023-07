24h Spa: Huber Motorsport faz a pole | AutoSport

Pela primeira vez na história das 24h de Spa, um Porsche fez a pole. Matteo Cairoli tratou de colocar o Porsche 911 GT3 R da Huber Motorsport no topo da tabela, com o tempo de 2:16.880. O carro da Bronze Cup levou a melhor sobre o Ferrari 296 GT3 da categoria Pro da AF Corse, com Alessio Rovera a ficar a 0.116 seg.

O Porsche 911 da Pure Rxcing vai arrancar em terceiro na grelha de partida, seguido do Lamborghini Huracan GT3 Evo da K-PAX Racing em quarto e do McLaren 720S GT3 Evo da Optimum Motorsport de, que completou os cinco primeiros da geral.

Resultados AQUI