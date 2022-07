24H Spa-Francorchamps, Henrique Chaves: “o nosso foco é terminar como vencedores” | AutoSport

Mais uma clássica da resistência mundial está prestes a começar e Henrique Chaves e Miguel Ramos, assim como os restantes companheiros Alexander West e Dean MacDonald, estão determinados em triunfar nas 24 Horas de Spa-Francorchamps, a terceira ronda do GT World Challenge Europe Endurance Cup.

O piloto de Torres Vedras tem uma temporada bastante ocupada este ano, tendo já disputado as 24 Horas de Le Mans, prova onde venceu a sua classe na sua estreia, afirmando-se como uma das figuras da mais importante prova de endurance do mundo. No próximo fim de semana Henrique Chaves toma parte num dos maiores e mais desafiantes eventos dedicado a carros de GT aos comandos do McLaren 720S GT3 da Garage 59 inscrito na classe Pro-Am, que dividirá com Miguel Ramos, Alexander West e Dean MacDonald.

À semelhança do que fez na prova do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA, Chaves pretende lutar pela vitória na sua classe na sua segunda prova de vinte e quatro horas da época, muito embora saiba que uma corrida deste género tem sempre muitas contrariedades pelo meio. “Temos estado sempre na batalha pela vitória, mas por um motivo ou por outro não conseguimos garantir o degrau mais alto do pódio. O nosso objetivo é estar em contenção pelo triunfo, mas sabemos que numa corrida destas existem muitos fatores a ter em conta. A estratégia será muito importante, mas ter um carro rápido, consistente e fiável será determinante”, sublinhou Henrique Chaves.

O plano da equipa dos dois pilotos portugueses é claro e começa no momento em que entrar na na mítica pista belga. “Vamos centrar os nossos esforços na corrida e nem sequer vamos pensar na qualificação. O mais importante numa corrida de vinte e quatro horas é ter um carro rápido e consistente que nos permita atacar confortavelmente. É para isso que vamos trabalhar. Vamos ter em atenção as seis e as doze horas de prova, momentos em que são distribuídos pontos, mas o nosso foco é terminar como vencedores da nossa classe”, enfatizou o piloto.

O programa oficial em pista da edição deste ano das 24 Horas de Spa-Francorchamps tem o seu início na quinta-feira com as sessões de treinos livres e a qualificação, que terá o seu início às 19h40. A corrida terá bandeira verde às 15h45 de sábado e poderá ser seguida em direto através do website oficial da competição, assim como a sessão que definirá a grelha de partida da clássica belga.