24h Spa: Chuva baralha qualificação | AutoSport

A chuva baralhou a qualificação para as 24h de Spa. A ordem da qualificação é estabelecida pela média dos tempos de cada alinhamento de pilotos. As equipas com um quarto piloto participaram na primeira sessão de 15 minutos, enquanto as equipas com três pilotos – incluindo todos os Pro – se juntaram durante a segunda sessão. Mas a chuva apareceu a meio da qualificação e, com isso, obtivemos tempos surpreendentes, com muitas equipas Pro fora da Superpole de hoje.

A chuva apareceu no fim da Qualificação 1 (de 4) o que significou que as equipas com quatro pilotos beneficiaram dos tempos mais rápidos dessa sessão. No final das quatro sessões, o Porsche 911 GT3 R da Pure Rxcing da Bronze Cup estabeleceu o melhor tempo combinado (2:28.569) com Alex Malykhin, Joel Sturm, Marco Seefried e Klaus Bachler, seguidos da equipa da Gold Cup, Optimum Motorsport (McLaren 720S GT3 Evo) à frente do Porsche da Huber Motorsport e do Lamborghini Huracan GT3 EVO2 da Iron Dames. O melhor Pro foi o Porsche da Manthey EMA, em sétimo lugar nas mãos de Julien Andlauer, Laurens Vanthoor e Kevin Estre. 13 carros da categoria Pro falharam a passagem à superpole.

Do lado das cores portuguesas, o McLaren da Garage 59 de Henrique Chaves, Miguel Ramos, Louis Prette e Conrad Grunewald foram 28º. A Superpole está agendada para hoje, decidindo a ordem dos 20 primeiros.

Resultados AQUI