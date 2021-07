24h Spa: Audi com decorações alusivas ao centenário do circuito | AutoSport

As decorações de quatro dos Audi R8 LMS que irão correr em Spa, irão prestar homenagem ao aniversário no famoso circuito das Ardenas, cuja história de corridas começou em 1921.

“É uma honra para nós homenagear esta pista fantástica pelo seu aniversário de corridas”, diz Chris Reinke, Director para as competições cliente da Audi Sport. “Estamos a fazer isto pela primeira vez com quatro carros de corrida exclusivamente dedicados ao design. Todos eles citam referências à Bélgica e a várias tradições artísticas e de design do país”. Comum aos quatro carros é o número estilizado 100 para o centenário de Spa. Este número sobrepõe-se ao losango vermelho da Audi Sport no tejadilho dos carros de corrida.

Um total de 60 carros de nove fabricantes irão competir uns contra os outros na maior corrida mundial de GT3. A Audi foi representada pela primeira vez por equipas privadas no Spa em 2009 e 2010, e desde 2011 as equipas clientes Audi Sport tem estado por detrás do programa. A marca venceu em 2011, 2012, 2014 e 2017. Nenhum outro fabricante foi tão bem sucedido neste período.

Os fãs podem acompanhar a 73ª edição das 24 Horas de Spa a partir de sábado, 31 de Julho, 15:30.

O alinhamento da Audi para esta prova:

Audi Sport Team Saintéloc

#25 Christopher Haase/Patric Niederhauser/Markus Winkelhock

Audi Sport Team WRT

#32 Kelvin van der Linde/Dries Vanthoor/Charles Weerts

#37 Robin Frijns/Dennis Lind/Nico Müller

Audi Sport Team Attempto

#66 Mattia Drudi/Dennis Marschall/Christopher Mies

Saintéloc Racing

#26 Jamie Green/Finlay Hutchison/Adrien Tambay

#27 Alexandre Cougnaud/Lucas Légeret/Aurélien Panis/Louis Prette

Team WRT

#30 Franco Colapinto/Benjamin Goethe/James Pull

#31 Frank Bird/Valdemar Eriksen/Ryuichiro Tomita

Attempto Racing

#99 Alex Aka/Max Hofer/Fabien Lavergne