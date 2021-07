24h Spa: 58 máquinas para a mítica prova de resistência | AutoSport

São 58 as máquinas inscritas para a 73ª edição das 24h de Spa, a mítica prova de endurance para GT e a joia da coroa das competições da SRO.

A grelha 2021 terá nove marcas representadas, as mesmas que competem no Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup com Mercedes-AMG, Porsche, Audi, Lamborghini, Ferrari, BMW, Aston Martin, McLaren e Bentley em pista. A lista de inscritos deste ano apresenta 26 carros Pro, um recorde de 17 inscritos na Silver Cup, 14 equipas Pro-Am e um trio de concorrentes à Taça Am. A prova é a terceira etapa da Endurance Cup e a primeira prova do Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. Audi, Mercedes-AMG, Lamborghini e Porsche já se comprometeram com a série global e cada um deles irá nomear até seis inscrições para marcar pontos para o campeonato dos fabricantes.

A Mercedes terá 13 carros em pista além de 12 Porsche, nove Audi, oito Lamborghini, sete Ferrari, três BMWs e Aston Martin, dois McLaren e um Bentley.

Hoje já tivemos carros em pista com o teste para pilotos Bronze, ao que se segue uma quinta-feira com treinos, Pré-Qualificação, Treinos noturnos e Qualificação. A qualificação estabelece as posições da grelha 21 a 60, enquanto que o Shootout de sexta-feira à noite, a Super Pole, estabelecerá as primeiras 10 filas e decidirá o pole-sitter deste ano.

A representação portuguesa está a cargo da dupla Miguel Ramos / Henrique Chaves no Lamborghini #77 da Barwell Motorsport, na categoria Pro AM, terceiros na sua categoria com 83.5 pontos contra os 113 pontos dos líderes.

Lista de inscritos AQUI

Horários (hora belga):