24H Series regressam ao Autódromo Internacional do Algarve em maio | AutoSport

A Creventic revelou o calendário das provas europeias das 24H Series de 2024 , com o regresso do Autódromo Internacional do Algarve e sendo palco de uma das duas corridas de 24 horas de duração da próxima temporada.

A competição organizada pela Creventic regressa a Portimão depois de ter realizado a prova portuguesa este ano no Autódromo do Estoril, fazendo parte do calendário composto por cinco rondas que inclui duas corridas de 24 horas e três de 12 horas.

Depois da realização do troféu da Creventic no Médio Oriente, composto por três rondas, as 24H Series na Europa têm início com as 12 Horas de Mugello, passando depois, em abril, por Spa-Francorchamps para uma nova corrida de 12 horas de duração, enquanto as 24 Horas de Portimão terão lugar entre os dias 10 e 12 de maio. Seguem-se as 12 Horas de Misano, tendo como palco o Misano World Circuit Marco Simoncelli, que também regressa ao calendário desta competição após ausência desde 2017, terminando a temporada com a 25ª edição das 24H de Barcelona.

Hoje também ficamos a saber que a primeira ‘TCR World Ranking Final’ terá no Autódromo Internacional do Algarve, entre os dias 1 e 3 de março de 2024.

Calendário 24H Series:

12H Mugello (22-23-24 março) Autodrome Internazionale del Mugello – Itália

12H Spa-Francorchamps (19-20-21 abril) Circuito de Spa-Francorchamps – Bélgica

24H Portimão (10-11-12 maio) Autódromo Internacional do Algarve – Portugal

12H Misano (5-6-7 julho) Misano World Circuit Marco Simoncelli – Itália

24H Barcelona (13-14-15 setembro) Circuito de Barcelona-Catalunha – Espanha