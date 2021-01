24H Series: Calendário revisto

As 24H Series, que irão passar por Portugal, visitando o AIA no verão foi ajustado. A data que teve de ser revista foi precisamente a data portuguesa.

A Creventic está a ajustar o seu calendário de 2021 com as 24 Horas de Portimão a serem adiadas por uma semana para 16-18 de Julho para evitar ter uma data comum com outros campeonatos.

O calendário 2021:

24H Dubai: 14/16 Janeiro

6H Abu Dhabi: 22/23 de Janeiro (extra campeonato)

12H Mugello: 26/27 de Março

12H Spa: 24/25 de Abril

12H Hockenheim: 22/23 de Maio

24H Portimao: 16/18 de Julho

24H Barcelona: 3/5 de Setembro

12H Coppa Florio: 2/3 de Outubro

24H Sebring: 12/14 de Novembro