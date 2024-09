24H Series: Álvaro Parente procura bom resultado nas 24 Horas de Barcelona

Álvaro Parente disputa no próximo fim de semana as 24 Horas de Barcelona, a etapa que termina a temporada deste ano das 24H Series, mostrando-se determinado em assegurar um bom resultado

Depois de uma passagem bem-sucedida pela Índia, onde conquistou um segundo lugar, uma pole-position e um triunfo em fins de semana sucessivos, o português volta às provas de resistência para concluir o seu programa de GT de 2024.

Álvaro Parente enfrentará a prova vinte e quatro horas aos comandos do habitual Porsche 991.2 GT3 R operado pela E2P Racing que partilha com António Sainero, Pablo Burguera e Javier Morcillo, que se junta ao trio que disputou toda a temporada.

O piloto do Porto mostra-se entusiasmado com a prova de Barcelona, estando apostado em terminar a época de GT de uma forma positiva. “Gosto muito da desta pista, foi lá que conquistei o meu primeiro triunfo na GP2 Series, tem um traçado muito exigente que permite fazer a diferença. Nesta corrida temos a companhia do Javier, que é um piloto muito experiente, e vamos trabalhar para terminarmos com um bom resultado e, sobretudo, continuar a evoluir tendo em vista 2025”, afirmou Álvaro Parente.

Com um plantel de trinta e sete carros para uma prova de vinte e quatro horas, os desafios serão muitos ao longo de toda a corrida, obrigando a que todos os membros da equipa, incluindo pilotos, estejam no seu melhor e haja uma elasticidade estratégica para tirar partido de todas as oportunidades. “Vais ser uma prova longa e, por isso, surgem sempre algumas contrariedades. Temos de estar no nosso melhor nível para as superar, tanto em pista como nas boxes, aproveitando todas as oportunidades estratégicas que possamos encontrar. Vamos trabalhar afincadamente desde os treinos-livres para encontrarmos uma boa afinação para o Porsche e enfrentarmos a corrida a partir de uma boa posição da grelha e com um carro bem equilibrado”, concluiu Álvaro Parente.

O programa oficial das 24 Horas de Barcelona tem o seu início na sexta-feira, com as qualificações (15h30), tendo a prova o seu início no sábado às 11h00 (Hora de Lisboa). Toda a acção poderá ser seguida em direto no canal de YouTube das 24H Series.