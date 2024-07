24H Series: Álvaro Parente nas 12 Horas de Misano

Álvaro Parente disputa no próximo fim de semana a quarta ronda das 24H Series de 2024, as 12 Horas de Misano, onde espera continuar a progressão evidenciada pela E2P Racing e os seus colegas de equipa.

O português tem vindo a mostrar o porquê de ser um dos grandes especialistas de corridas de GT, tendo brilhado a grande altura na prova de Spa-Francorchamps, a segunda ronda, assim como em Mugello e no Autódromo Internacional do Algarve.

No próximo fim de semana disputam-se as 12 Horas de Misano, estando determinado em assinar uma boa prestação e ajudar os seus colegas de equipa, Antonio Sainero e Pablo Burguera, na sua evolução, que tem sido evidente desde o início da temporada.

“Tanto o António como o Pablo têm vindo a mostrar-se cada vez mais adaptados ao Porsche 991.2 GT3 R e, com isso, cada vez mais competitivos. Vamos continuar a trabalhar em Misano para que evoluam e possam estar mais à-vontade num pelotão que se mostra muito competitivo”, afirmou Álvaro Parente.

O piloto do Porto está determinado em assegurar um bom resultado em Itália, mas admite que numa prova tão longa haverá muitos fatores a ter em conta. “As provas de resistência são grandes testes tanto para pilotos, como para carros e para as equipas. Como vimos no Algarve, apesar de um bom ritmo, acabámos por ter de abandonar devido às questões de fiabilidade, o que demonstra que tudo tem de estar no máximo. A E2P Racing preparou bem o Porsche para evitar questões semelhantes e vamos trabalhar para aproveitar todas as oportunidades numa corrida longa e que terá, seguramente, muitos episódios”, concluiu Álvaro Parente.

O programa oficial das 12 Horas de Misano tem o seu início na sexta-feira, com a qualificação. A corrida terá o seu início às 9h00 de sábado. As qualificações e a corrida poderão ser seguidas em direto no canal de Youtube da competição.