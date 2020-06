24h, Portimão: Pole position para o Mercedes #84. Porsche de Vieira em 4º

A qualificação para as 24h Series no Autódromo Internacional do Algarve terminou e a pole position ficou com o carro #84, o Mercedes AMG GT3 de Philip Eliis, Indy Dontje, Russell Ward e Bryce Ward.

Da segunda posição vai sair o Porsche 911 GT3 R (991 II) #92 de TimMuller, Jurgen Haring, Taki Konstantinou, Marco Seefried e Michael Joos, que ficaram a apenas 0.282s da pole positon.

O melhor português é Carlos Vieira, que parte da quarta posição no Porsche 911 SuperCup 4.0 da Muelhner Motorsport, tendo a seu lado Joroen Bleekemolen (que fez o tempo mais rápido na qualificação), Moritz Kranz e Tom Cloet.

O Mercedes-AMG GT4 da equipa portuguesa Parkalgar Racing Team (André Antunes, Álvaro Ramos, Jose Monroy, o holandês Fred Blok e o brasileiro Joaquim Penteado) sai da sétima posição, após efetuar um tempo de 1:54.076 na qualificação.

Já o Porsche Cayman GT4 CS (Type 981) da Veloso Motorsport teve alguns problemas mecânicos. Assim, vai partir mais atrás, com o melhor tempo a ser 1:59.270s.

Nos TCR, Rik Breukers foi o mais rápido, com um tempo de 1:55.069s no Cupra TCR DSG. Segunda posição para o Audi RS3 LMS SEQ de Nathanael Berthon, que fez um tempo de 1:55.209s.