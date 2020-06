24h Portimão: Pódio para a Veloso Motorsport

As 24h de Portimão decorreram este fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve. Ao volante do Porsche Cayman GT4 #408 estiveram Pedro Marreiros, Mariano Pires, Paulo Pinheiro, José Costa e Jean-Roch Piat.

Depois de uma qualificação difícil, a corrida correu melhor, apesar de alguns problemas terem colocado o #408 nas boxes durante uns minutos. Apesar disso, a equipa registou o nono lugar na classificação final e o segundo lugar na categoria Cayman.

No final da corrida, Pedro Marreiros disse: “Antes de mais quero referir a satisfação de estarmos de volta às corridas, algo que já ansiávamos à muito tempo”. – afirmou Marreiros.

“Competimos contra pilotos e carros muito competitivos e chegar ao final da corrida no segundo lugar entre os GT4 e os Cayman, com um nono lugar à geral, é muito bom. Tivemos alguns percalços que nos foram acontecendo, situações impossíveis de prever e que fazem parte de provas tão longas como esta, senão teríamos conseguido um resultado ainda melhor. Quero dar os parabéns aos meus colegas e a todos os elementos da Veloso Motorsport” – finalizou Marreiros.

Já o estreante no carro, Mariano Pires, comparou a pilotagem do Porsche Cayman GT4 com a do Ginetta que pilotou em 2019: “É um carro bastante diferente. Mais fácil e anda mais do que o Ginetta, porém é mais pesado e trava menos. Sendo um carro com motor central, a inserção em curva é boa, mas a partir do meio é bastante irregular” – disse o jovem Pires.