24h Nurburgring: Mercedes em destaque na qualificação, com novo recorde de Raffaele Marciello | AutoSport

Raffaele Marciello tratou de arrecadar a pole para as 24h de Nurburgring, que acontecem este fim de semana no mítico Nordshleife. Com o tempo de 8:09.058, Marciello não só conseguiu a pole, como bateu o recorde de 2018 de Laurens Vanthor.

Marciello levou o Mercedes-AMG GT3 Evo #3 da Team Bilstein ao topo da tabela de tempos ficando à frente de Maro Engel no Mercedes-AMG GT3 Evo #4 da GetSpeed, com uma diferença de apenas 0.422 segundos. O terceiro lugar ficou para Kelvin van der Linde no Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #26 da ABT Sportsline.

Reveja a qualificação aqui:

A corrida começa às 14h (hora portuguesa) e tem transmissão em direto no youtube: