24h Nürburgring: Max Verstappen fecha 1º dia de qualificações no top-3, Guilherme Oliveira também é 3º na SP10

A equipa de Max Verstappen terminou esta sexta-feira o primeiro dia de qualificação para as 24 Horas de Nürburgring na terceira posição da geral, depois de duas sessões marcadas por condições meteorológicas adversas no Nordschleife. Na classe SP10, o português Guilherme Oliveira fechou igualmente o dia em terceiro, ao volante do Mercedes-AMG GT4 da PROsport Racing.

Na primeira sessão de qualificação, disputada com pista em condições mistas e chuva a surgir na fase final, a formação associada a Verstappen chegou a liderar numa fase inicial com o carro #3, antes da troca de piloto. No entanto, já nos 30 minutos finais, o Mercedes #80 assumiu o topo da tabela com uma volta em 8:14, por intermédio de Fabio Schuller, enquanto o BMW #1 também superou o registo da equipa neerlandesa.

Chuva travou melhorias na segunda sessão

A segunda qualificação, realizada durante a noite, ficou fortemente condicionada pela chuva intensa, que se manteve ao longo de toda a sessão e impediu qualquer melhoria dos tempos registados à tarde. O BMW M4 GT3 #1 da Rowe Racing assinou o melhor tempo da sessão com 9:19.884, ainda assim 65 segundos mais lento do que a melhor volta do dia, obtida pelo Mercedes-AMG Team Ravenol #80.

A formação de Verstappen encerrou o dia em terceiro da classificação combinada, a 3.6 segundos da referência. Em pista molhada e já em período nocturno, Dani Juncadella foi o mais rápido entre os pilotos da equipa, com um registo de 9:34.713.

Segundo a organização, todos os pilotos são obrigados a completar pelo menos uma volta nocturna, independentemente das condições. Verstappen cumpriu esse requisito com uma única volta lenta, numa sessão em que a prioridade passou mais pela segurança e pela validação regulamentar do que pela procura de performance pura.

Guilherme Oliveira segura top-3 na SP10

Na classe SP10, Guilherme Oliveira concluiu o somatório das duas qualificações na terceira posição, mantendo-se entre os mais competitivos da categoria. O piloto português, em Mercedes-AMG GT4 da PROsport Racing, terminou atrás de dois BMW M4 GT4 EVO: o #888 da Hofor Racing by Bonk Motorsport e o #180 da AV Racing by Black Falcon.

Primeiro retrato competitivo antes da corrida

O arranque da qualificação deixou, assim, um primeiro retrato competitivo de uma edição já marcada pela instabilidade meteorológica. Se, na frente, Mercedes e BMW surgem como principais referências após o primeiro dia, a equipa de Verstappen mantém-se próxima dos lugares cimeiros e em posição de discutir a corrida. Na SP10, Guilherme Oliveira entrou igualmente no fim de semana com indicadores sólidos, colocando-se desde já entre os protagonistas da classe.

FOTO Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

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