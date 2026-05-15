24h Nürburgring: Max Verstappen arranca de 4º e Guilherme Oliveira foi 6º na SP10

A equipa de Max Verstappen garantiu o quarto lugar na grelha para as 24 Horas de Nürburgring, depois de Dani Juncadella concluir o Top Qualifying 3 a oito décimos da pole position. O melhor tempo da sessão foi assinado pelo Lamborghini #84, que partirá da frente, seguido pelo Lamborghini #130 e pelo BMW #16. Entre os portugueses, Guilherme Oliveira terminou em sexto na classe SP10.

Antes da derradeira sessão de qualificação, foi o próprio Max Verstappen quem assegurou a passagem do carro ao Top Qualifying 3, ao superar com sucesso a fase anterior e manter a equipa na discussão pelos lugares cimeiros da grelha.

Já na luta directa pela pole, coube a Dani Juncadella assumir o volante. O piloto espanhol fixou a equipa no quarto posto, confirmando a capacidade competitiva da estrutura ligada a Verstappen, embora sem alcançar os três primeiros lugares.

Lamborghini domina qualificação decisiva

O Lamborghini #84 saiu por cima no Top Qualifying 3 e assegurou a pole position para uma das provas mais exigentes do endurance europeu. O #130, também da marca italiana, ficou logo atrás, enquanto o BMW #16 completou o top 3.

A formação de Verstappen, depois de entrar na sessão decisiva com ambições legítimas de discutir o primeiro lugar, acabou por fechar a qualificação em quarto, a menos de um segundo da referência.

Guilherme Oliveira em sexto

Na classe SP10, o português Guilherme Oliveira terminou no sexto lugar, ao lado de Yannik Himmels, Lluc Ibañez e Jörg Viebahn, no Mercedes-AMG GT4 #176 da PROsport Racing. O resultado deixa a formação lusa com margem para atacar a corrida a partir de uma posição sólida numa categoria tradicionalmente muito disputada, num traçado onde a fiabilidade e a gestão do esforço costumam ser tão decisivas como a velocidade pura.

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FOTO Joerg Mitter Red Bull Content Pool