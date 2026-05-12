24h Nürburgring, Max Verstappen: “Ansioso por pilotar à noite”

Max Verstappen vai estrear-se esta semana nas 24H Nürburgring, numa das provas de resistência mais exigentes do automobilismo mundial. O evento de quatro dias começa com as qualificações a 14 e 15 de maio, com a corrida de 24 horas a decorrer entre 16 e 17 de maio no lendário Nordschleife, na Alemanha.

O tetracampeão de F1 conta com a sua própria equipa, a Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, que alinha um Mercedes-AMG GT3 EVO operado em cooperação com a Winward Racing. O carro, com o número 3, o mesmo que Verstappen utiliza na F1 em 2026, ostenta uma pintura Red Bull e tem designação oficial de equipa de fábrica Mercedes-AMG. Os colegas são o piloto Mercedes-AMG Lucas Auer, Jules Gounon e Dani Juncadella.

A preparação para esta estreia foi gradual e metódica. Em 2025, Verstappen obteve o DMSB Permit Nordschleife e venceu a nona ronda da NLS num Ferrari 296 GT3. Em abril do presente ano, no fim de semana de qualificação, o Mercedes-AMG GT3 da sua equipa foi o primeiro carro a quebrar a barreira dos nove minutos na qualificação; Lucas Auer classificou-se em quinto na sessão cronometrada, e Verstappen liderou os primeiros 90 minutos da corrida de quatro horas antes de um problema no splitter afetar a posição da equipa. Mais recentemente, em Fuji, testou um carro GT500 sob chuva intensa e, apenas na sua segunda volta lançada, superou o tempo do experiente piloto da Super GT Atsushi Miyake (1:42.290 contra 1:44.075).

A estreia de Verstappen gerou um impacto sem precedentes no evento: a 54.ª edição das 24H Nürburgring terá um número de inscritos acima a sua capacidade máxima inicialmente prevista, com organizadores a serem obrigados a recusar inscrições pela primeira vez em anos.

Max Verstappen, falou sobre os objetivos da equipa e aponta, como sempre, ao topo:

“O sucesso é ganhar. É por isso que estamos aqui. Sei que não vai ser fácil, mas esse é o objetivo de todos.”

Verstappen vai enfrentar um ambiente muito diferente do que está habituado, com a condução noturna a ser fulcral para o sucesso, algo que o piloto aguarda com entusiasmo:

“Provavelmente vai ser a melhor sensação. Estás sozinho, a força na noite. O carro é normalmente mais rápido de noite, por isso estou ansioso.”

Fotos: Red Bull Content Pool