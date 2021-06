24h Nürburgring : Lição de Kévin Estre no “Inferno Verde” (vídeo) | AutoSport

Uma lição de pura condução que Kévin Estre nos deu na recente edição das 24h de Nürburgring. O piloto, campeão do Mundo de GTE em 2018, partiu de 11º na largada para a corrida e duas voltas depois era já 1º na classe SP9 Pro, com ultrapassagens agressivas e tiradas da cartola de um verdadeiro mestre dos GT’s.

Na maioria das ultrapassagens nas duas primeiras voltas, Estre ao volante do Porsche 911 GT3 R da Manthey Racing, utiliza o traçada do Nordschleife, a parte mais dificil e traiçoeira do circuito onde se realizam as 24h.

Na memória ficam principalmente, duas ultrapassagens brilhantes: ao Audi R8 LMS Evo #11 e ao BMW M GT3 #20.

Estre competiu em 5 corridas desde o inicio do ano e alcançou a vitória em 3 delas. O piloto francês estará este fim de semana aos comandos do Porsche #92 nas 8h de Portimão a contar para o WEC