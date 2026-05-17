24h Nürburgring: homens do pódio destacam estratégia, resistência e capacidade de reação após corrida de desgaste

A Mercedes celebrou a vitória nas 24 Horas de Nürburgring, o Lamborghini #84 resgatou um segundo lugar improvável após um arranque desastroso e o Aston Martin #34 confirmou o pódio com uma recuperação construída na consistência e na leitura da corrida.

No final de uma edição marcada por meteorologia variável, desgaste mecânico e mudanças sucessivas no rumo da prova, os pilotos das três equipas sublinharam a importância da estratégia de pneus, da capacidade de resistência e do trabalho colectivo numa das corridas mais exigentes do calendário.

Mercedes valoriza resposta da equipa e escolha de pneus

No campo vencedor, Maro Engel destacou o significado global do fim de semana e o trabalho de recuperação levado a cabo pela equipa após o acidente sofrido na qualificação. “Absolutamente inacreditável… este fim de semana, Nürburgring esteve no centro do mundo do desporto motorizado. Obrigado a todos os fãs pela festa e pela energia incansável. Obrigado também à minha equipa, que reparou o carro depois do meu acidente na qualificação.”

Maxime Martin sublinhou o equilíbrio da luta com o carro-irmão e reconheceu o peso da decisão estratégica tomada com a chegada da chuva. “Foi uma luta dura, mas justa, com o nosso carro-irmão, a partir do momento em que a chuva chegou. A nossa equipa fez um excelente trabalho na escolha dos pneus para nós. É pena e tenho realmente muita pena do outro carro; conheço demasiado bem a sensação de ser atirado para trás por uma avaria técnica. Mas desta vez a sorte esteve do nosso lado e, quando chegámos à liderança, limitámo-nos a trazê-la em segurança até ao fim. Estou superfeliz com o resultado.”

Fabian Schiller enquadrou o triunfo como um marco pessoal. “Esta vitória é muito especial. Desde que entrei nas corridas GT há dez anos, estive várias vezes perto de um sucesso comparável, mas nunca tinha conseguido. Ter agora as 24h Nürburgring como o primeiro grande triunfo de endurance do meu percurso é muito especial. Desde que entrei neste projecto, há seis anos, trabalhámos arduamente para isto. A Mercedes deu-nos um carro excelente e os meus colegas de equipa também foram fantásticos.”

Luca Stolz insistiu na importância da decisão sobre pneus. “No fim, a questão dos pneus é sempre um caminho que se faz em conjunto com os pilotos, os engenheiros e a equipa, e no nosso caso a escolha dos pneus foi, sem dúvida, a decisão certa. A dúvida era entre pneus de chuva e intermédios — e decidimos bem. Foi realmente duro trazer esta corrida até ao fim, mas o Maro e a equipa cumpriram e nós conseguimos.”

Lamborghini destaca reação após início caótico

No Lamborghini #84, Mirko Bortolotti admitiu a dureza emocional do arranque, mas valorizou a resposta dada até ao segundo lugar final. “Os meus sentimentos na fase inicial são realmente difíceis de descrever e, para ser sincero, nem quero pensar nisso. No início, praticamente tudo o que podia correr mal correu mal. Devido à falsa partida do nosso carro-irmão, fiquei numa má posição em pista nas curvas um e dois, o que acabou por provocar o toque e o furo. Se tivermos em conta a forma como a corrida começou ontem para nós, estou superorgulhoso com este pódio. Sobretudo porque esta é uma das corridas mais importantes do ano. Estou especialmente orgulhoso por nunca termos desistido. Estivemos sempre a forçar como se estivéssemos a lutar pela vitória, sem cometer erros e mantendo o carro intacto. É já a segunda vez que fico em segundo aqui — agora está na altura de ir buscar a vitória.”

Luca Engstler recordou a queda abrupta para o 49.º lugar logo na primeira volta, antes da recuperação. “Depois de alcançarmos a pole, caímos até ao 49.º lugar na primeira volta da corrida. A partir daí, no entanto, não foi preciso motivar ninguém, estávamos todos optimistas, fizemos tudo o que era possível, demos tudo e assumimos o risco máximo. Tive um grande apoio dos meus colegas de equipa e da equipa, e o Mirko fez um último turno grandioso. Isso mostrou que todos temos um grande espírito de equipa e que, no fim, isso chegou até para este pódio. Estou muito feliz!”

Patric Niederhauser classificou o resultado como um dos maiores da carreira. “Este segundo lugar é um dos maiores êxitos da minha carreira no desporto motorizado; é extraordinário ficar em segundo na maior corrida de automóveis do mundo — embora, depois de dois segundos lugares em Spa-Francorchamps e agora deste segundo posto, eu também gostasse de ganhar uma vez. Mas hoje estou feliz e orgulhoso por este segundo lugar, depois de termos caído muito para trás na fase inicial das 24h e de termos tido de recuperar. Além disso, estou feliz por poder fazer parte desta corrida especial, com estes fãs fantásticos e numa pista louca.”

Aston Martin celebra pódio inesperado

No Aston Martin #34, Christian Krognes explicou que só na noite anterior começou verdadeiramente a acreditar no pódio. “Ontem à noite comecei a acreditar num pódio. Não éramos tão rápidos como as duas equipas à nossa frente, mas mantivemos o carro em pista, acelerámos, passámos bem pelas dificuldades e conquistámos este resultado como equipa. Isso deixa-me orgulhoso e feliz.”

Mattia Drudi descreveu um turno final particularmente exigente e destacou a ousadia da opção por pneus intermédios. “O último turno foi realmente muito duro. Foi uma decisão corajosa da equipa apostar nos intermédios. Na primeira volta, na verdade, até perdemos algum tempo. Depois ficou suficientemente molhado, os pneus começaram a funcionar muito bem e conseguimos ganhar imenso tempo ao Lamborghini. Infelizmente, tive algum azar com o tráfego e depois houve ainda a última fase de Code 60, que acabou por nos travar de vez. Entrámos nesta corrida como underdogs e o facto de estarmos agora no pódio é sensacional. A Aston Martin Racing fez um trabalho excelente. Estou orgulhoso da equipa e simplesmente feliz com o resultado.”

Nicki Thiim resumiu o terceiro lugar como uma surpresa total e um alívio depois de meses difíceis. “O primeiro pódio da Aston Martin nas 24h Nürburgring. Absolutamente inesperado e uma grande surpresa. Na verdade, arrancámos apenas para estar presentes e o facto de estarmos agora aqui surpreende mesmo muito. Mas é naturalmente uma enorme alegria depois de muitos meses maus. Isto significa muito para mim e para a equipa. Tivemos um fim de semana grandioso e estamos positivamente em choque.”

FOTO 24 Horas de Nurburgring