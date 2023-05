24h Nurburgring: Frikadelli Racing Team venceu | AutoSport

As 24h Nurburgring eram sinónimo de vitórias de marcas germânicas. Não mais, pois a Frikadelli Racing Team, com o Ferrari 296 GT3 venceu a prova de resistência no mítico e exigente Nordschleife.

David Pittard, Nicky Catsburg, Earl Bamber e Felipe Fernandez Laser conseguiram a vitória na prova germânica com a máquina italiana, com 26.9 segundos de vantagem para o BMW M4 GT3 de Maxime Martin, Sheldon van der Linde, Marco Wittmann e Dries Vanthoor da ROWE Racing. A equipa do Mercedes-AMG da Team Bilstein, composta por Raffaele Marciello, Luca Stolz, Philip Ellis e Edoardo Mortara, completou o pódio, batendo o Mercedes da Team GetSpeed, composta por Adam Christodoulou, Fabian Schiller e Maximilian Goetz, que terminou em segundo lugar no ano passado.

Com 161 voltas completadas, a equipa vencedora da Ferrari também alcançou um novo recorde de distância numa corrida que decorreu em condições secas durante todo o tempo. Foi um domínio completo do Ferrari, que andou quase sempre na frente das operações, evitando problemas e mesmo um furo não retirou a equipa do caminho das vitórias.

Na classe SP-X, o Mercedes-AMG GT2 da Mercedes-AMG Team HRT venceu ao terminar na 34ª posição da geral. O Porsche 992 GT3 Cup da Kkraemer Racing triunfou na classe Cup 2. O BMW M4 GT4 da FK Performance Motorsport, conquistou a vitória na SP 10. O Hyundai Motorsport Elantra TCR de Manuel Lauck, Marc Basseng e Mikel Azcona conquistou a segunda vitória consecutiva na classe TCR.

Resultados AQUI