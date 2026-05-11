24h Nurburgring: Casa cheia para ver Max Verstappen (horários)

Nurburgring é sinónimo de desafio, exigência e história. O mítico traçado alemão recebe a mítica prova de 24h que contará com casa cheia, muito por culpa de Max Verstappen, que vai tentar vencer a corrida na sua primeira participação, que tem atraído muito interesse.

Não é só nas bancadas que teremos casa cheia. A lista de inscritos conta com 161 carros, o maior pelotão desde 2014, quando a prova alinhou 165 automóveis. A expansão foi possível graças à decisão dos organizadores de relaxar o limite de inscrições, habitualmente fixado em 150 carros, após várias equipas terem reduzido voluntariamente as suas necessidades de espaço no paddock para dar lugar a mais concorrentes.

No topo do pelotão, a classe SP9 conta com 41 GT3, dos quais 27 inscrevem-se para pontos do IGTC. Max Verstappen é o grande protagonista da prova, estreando-se nas 24 Horas ao volante de um Mercedes-AMG GT3 do seu próprio Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, partilhado com Lucas Auer, Jules Gounon e Daniel Juncadella. A AMG alinha com seis carros no total, quatro dos quais em SP9 PRO, ao lado de equipas como PROsport Racing, KCMG e Team Ravenol.

A classe SP9 PRO conta ainda com representação de nove fabricantes: Aston Martin, Audi, BMW, Ferrari, Ford, Porsche, Lamborghini e McLaren, para além da Mercedes-AMG. A ROWE Racing defende a vitória conquistada em 2025 com dois BMW M4 GT3, enquanto a Porsche alinha com 12 carros distribuídos pelas divisões SP9 PRO, PRO-AM e AM, com entradas da Falken Motorsport, Dunlop Motorsport, Lionspeed GP, Dinamic GT e Manthey.

Entre as entradas mais curiosas destaca-se o BMW M3 Touring 24H, inscrito pela Schubert Motorsport na classe SP-X. O projeto nasceu de uma brincadeira do dia 1 de abril de 2025 que se tornou viral e acabou por ser concretizado pela BMW com pilotos de fábrica, Jens Klingmann, Ugo de Wilde, Connor De Phillippi e Neil Verhagen. O carro equipa um motor de seis cilindros em linha biturbo de 3,0 litros com até 590 cv e tecnologia derivada do programa GT3. O programa inclui ainda 32 GT4, um McLaren Artura Trophy Evo em SP 8T e o regresso do icónico Dacia Logan da Ollis Garage.

A representação portuguesa fica a cargo de Guilherme Oliveira, na classe SP 10, aos comandos de um Mercedes-AMG GT4 da PROsport racing e terá como colegas de equipa Yannik, Himmels, LLuc, Ibañez e Jörg, Viebahn.

A prova decorre entre quinta-feira, 14 de maio, e domingo, 17 de maio. A sessão de qualificação noturna de quinta-feira é obrigatória para os pilotos que pretendam realizar um stint noturno durante a corrida.

A meteorologia aponta para condições difíceis com frio e chuva esperados para o decorrer da prova, o que vai complicar ainda mais a tarefa de pilotos e equipas.

O programa completo é o seguinte:

24 Horas do Nürburgring 2026 — Horário (hora de Portugal)

Quinta-feira, 14 de maio

1.ª Qualificação: 13h15 – 15h15 (2 horas)

2.ª Qualificação: 20h00 – 23h30 (3 horas e 30 minutos)

Sexta-feira, 15 de maio

Top Qualifying 1: 10h15 – 10h45 (30 minutos)

Top Qualifying 2: 11h05 – 11h35 (30 minutos)

3.ª Qualificação: 12h00 – 13h05 (1 hora e 5 minutos)

Top Qualifying 3: 13h35 – 14h35 (1 hora)

Sábado, 16 de maio

Warm-up: 10h00 – 11h00 (1 hora)

Arranque da corrida: 15h00

Domingo, 17 de maio

Final da corrida: 15h00

Lista de inscritos AQUI