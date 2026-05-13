24h Nürburgring arrancam com frio, chuva e segurança em torno de Max Verstappen

Prova alemã deverá decorrer sob condições meteorológicas adversas, enquanto presença do campeão neerlandês é limitada por razões de segurança

As 24 Horas de Nürburgring arrancam esta semana sob previsão de condições meteorológicas particularmente instáveis e frias, num cenário que poderá marcar decisivamente a qualificação e as primeiras horas da corrida.

Ao mesmo tempo, a estreia de Max Verstappen na emblemática prova de resistência está a ser acompanhada por medidas de segurança reforçadas, com a organização a desaconselhar a sua presença em eventos públicos devido ao elevado afluxo de adeptos.

Segundo as previsões meteorológica, quinta e sexta-feira deverão ser os dias mais difíceis para equipas e pilotos, com aguaceiros frequentes, possibilidade de trovoada e granizo e temperaturas abaixo dos 10 graus Celsius.

Durante a noite de quinta para sexta-feira, a temperatura poderá descer ligeiramente abaixo de 0 graus, uma situação invulgar para meados de maio naquela região. A previsão aponta para precipitação mais intensa na quinta-feira, embora a sexta-feira também não deva ser totalmente seca.

Este enquadramento poderá complicar a gestão de pneus, a leitura da pista e a consistência ao volante num traçado já conhecido pela sua exigência técnica e pela rápida variação das condições atmosféricas.

Corrida com tendência de melhoria, mas sem calor

A corrida tem início marcado para as 15h de sábado. Nessa altura, ainda não está totalmente afastada a possibilidade de aguaceiros nas primeiras horas, embora a probabilidade de tempo seco seja mais elevada do que nos dias anteriores. Ainda assim, o frio deverá manter-se, com máximas em torno dos 9 graus, muito longe dos 17 graus normalmente registados nesta época.

Domingo mais estável no fecho da prova

A partir de sábado à tarde, o sol poderá surgir com maior frequência, prolongando-se por uma noite relativamente limpa, mas novamente muito fria, com mínimas pouco acima de 0 graus. Para domingo, a previsão é mais favorável: tempo seco, céu mais aberto e temperatura a subir ligeiramente até cerca de 12 graus à hora da bandeira de xadrez.

Verstappen falha cerimónia em Adenau

Antes do arranque em pista, a prova já ficou marcada pela ausência de Max Verstappen no desfile cerimonial realizado hoje em Adenau. A formação Verstappen Racing também não participou na parada, o que implicou a ausência do neerlandês e dos restantes pilotos Jules Gounon, Dani Juncadella e Lucas Auer.

De acordo com informações avançadas junto da organização, a decisão foi tomada por razões de segurança, tendo em conta a enorme popularidade do tetracampeão mundial de Fórmula 1 e a forte mobilização de público esperada para o evento. Segundo os organizadores, “a sua presença representaria um risco de segurança”.

A mesma justificação aplica-se à ausência de Verstappen nas sessões de meet-and-greet e de autógrafos previstas para este fim de semana no circuito.

O programa completo é o seguinte:

24 Horas do Nürburgring 2026 — Horário (hora de Portugal)

Quinta-feira, 14 de maio

1.ª Qualificação: 13h15 – 15h15 (2 horas)

2.ª Qualificação: 20h00 – 23h30 (3 horas e 30 minutos)

Sexta-feira, 15 de maio

Top Qualifying 1: 10h15 – 10h45 (30 minutos)

Top Qualifying 2: 11h05 – 11h35 (30 minutos)

3.ª Qualificação: 12h00 – 13h05 (1 hora e 5 minutos)

Top Qualifying 3: 13h35 – 14h35 (1 hora)

Sábado, 16 de maio

Warm-up: 10h00 – 11h00 (1 hora)

Arranque da corrida: 15h00

Domingo, 17 de maio

Final da corrida: 15h00

FOTO Joerg Mitter / Red Bull Content Pool